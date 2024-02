El club importante que analiza echar a su flamante DT tras solo 5 fechas de la Copa de la Liga

Sorpresivamente, el ciclo de un DT del fútbol argentino que sumó 4 puntos en sus 5 partidos oficiales en el club podría estar llegando a su fin: a solo un mes y medio de asumir en Huracán, Facundo Sava podría ser despedido.

Según trascendió, los directivos del Globo no quieren repetir el error que consideran que cometieron con Sebastián Battaglia, quien estuvo al frente del equipo por 9 partidos y no ganó ninguno: fueron 4 empates y 5 derrotas. El Colorado, que asumió en enero de 2024, podría dirigir ante Vélez su último partido al mando del equipo. En caso de no sumar de a tres, su suerte podría estar echada, justo antes del clásico ante San Lorenzo en Parque Patricios.

Facundo Sava, cerca de dejar de ser el técnico de Huracán.

Este martes post entrenamiento en La Quemita hubo una sorpresiva reunión entre el cuerpo técnico y los dirigentes, que le mostraron su disconformidad al exentrenador de Sarmiento de Junín, según informó Guadalupe Weimann, periodista partidaria del Globo.

Uno de los motivos principales de las dudas con Sava son las falencias defensivas del equipo, que arrastra desde sus primeros amistosos disputados en Uruguay. Ante Gimnasia, partido que Huracán comenzó ganando 1-0, volvieron a aparecer esos problemas en el fondo y fue derrota por 3-1, lo que colmó la paciencia de la dirigencia.

Luego de alcanzar los cuartos de final de la edición pasada de la Copa de la Liga, en este torneo Huracán cosechó pocos puntos en el arranque: se ubica en la décima posición con una sola victoria, un empate y tres derrotas que dejan mal parado al Colorado, quien solo consiguió ganar una vez, en el debut del torneo ante Banfield.

En medio del ruido sobre su posible salida y los duelos antes el Fortín y el Ciclón en el horizonte, la cercanía de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo en junio, podría acelerar la decisión de la CD sobre el futuro de un DT que más rápido que tarde está en la cuerda floja.