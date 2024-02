Díaz Acosta dio el golpe ante Cerúndolo: las claves del triunfo

Facundo Díaz Acosta (87° del mundo) derrotó a Francisco Cerúndolo (22°) por 7-6 (3) y 6-0 en la segunda ronda del Argentina Open. Un batacazo, quizás no tanto por cuánto se conocen ambos, pero con claves firmemente establecidas.

Si bien el zurdo no partía como favorito, estaba claro que contaba con los tiros para complicar y poner en jaque al número uno del país, que continúa en su mal momento, con un triunfo en cinco torneos ATP en esta temporada. Las condiciones lentas y pesadas del polvo de ladrillo porteño te permiten soltar tus tiros y no errar… Y Díaz Acosta lo exprimió al máximo.

Entrenado por Mariano Monachesi, sobresalió con su derecha cruzada: muy pesada, molestó muchísimo a Cerúndolo por el lado del revés y lo forzó a cometer muchos errores con ese golpe. Además, ese tiro le permitió tomar la cancha o definir por la paralela.

Por otra parte, ganó el 70% de los puntos con el segundo saque de su rival; mucho tuvo que ver la pérdida de confianza del diestro tras el tiebreak, quien se apagó por completo e incluso destrozó una raqueta minutos más tarde. El zurdo insistió con esas variantes y entró en piloto automático; nunca se desconfiguró.

Díaz Acosta no cesó en intensidad, desde el saque mantuvo porcentajes aceptables (64% de primeros servicios acertados y 63% de puntos ganados). Pareció el experimentado en el desempate del primer set, porque no cometió errores. Luego, el score del segundo lo dice todo.

Díaz Acosta y Cerúndolo, viejos conocidos de los juniors y ahora rivales a nivel ATP. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ)

"Me sorprendió un poco el segundo set. El primero quizá no tanto porque jugar contra argentinos son partidos aparte. Me mandé un par de mocos pero él tenía la responsabilidad. En el segundo arranqué muy bien y me sorprendió haber sacado tanta diferencia; me mantuve bien y él se puso más fastidioso", describió en conferencia de prensa.

De esta manera, luego del éxito más resonante de su trayectoria, se permite soñar con un torneo histórico. Dusan Lajovic (58°), que venció a Alejandro Tabilo, será su rival en busca de su primera semifinal ATP. Nunca se han enfrentado. En estas mismas canchas, hace seis años y en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, consiguió la Medalla de Oro en dobles con Sebastián Báez y la de Plata en singles.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera, pero ojalá que vengan otros mejores momentos. Este año arranqué muy bien, aunque uno siempre quiere más”, agregó en la sala de prensa. Díaz Acosta y una frescura gigante en la conferencia de prensa. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ)

Hace algunos días, Díaz Acosta le dijo a MDZ que sigue siendo “un pibe normal que juega al tenis”. Esa mentalidad y serenidad serán claves para seguir brillando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.