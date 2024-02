Díaz Acosta: "Sigo siendo un pibe normal que juega al tenis"

Ganar en casa siempre tiene un sabor especial. Son pocas las oportunidades que tienen los tenistas sudamericanos de jugar torneos ATP en un entorno familiar, con el apoyo de sus cercanos. Es algo que Facundo Díaz Acosta (87° del mundo) valora muchísimo. En la primera ronda del Argentina Open, derrotó a Daniel Altmaier (53°), entrenador por Alberto Mancini (argentino, Top 10 a finales de la década de los 80s), por 6-3 y 7-6 (1).

-¿Cómo se hace para manejar la ansiedad de lo que era el partido de hoy? Sobre todo por la lluvia, por no saber a qué hora salís a jugar…

De un momento a otro paró de llover, la cancha se recuperó y más o menos con la comida en la boca entré a la cancha. Es difícil porque no sabés si jugás o no, cuándo entrar en calor. Es para los dos y sé que él estaba en la misma situación que yo. Entonces traté de abstraerme un poco y de usar un poquito el ambiente, la cancha central del Buenos Aires. Te vas motivando y olvidando un poco de eso.

-Altmaier hace base acá, como otros europeos y la mayoría de los sudamericanos. ¿Qué cualidad crees que le quieren robar a los argentinos?

Argentina tiene una muy buena base de jugadores para entrenar. Buenos preparadores físicos, buenos entrenadores. Una zona muy grande de clubes. Todo bien armado. Una estructura muy grande. Para ellos es espectacular. Armamos entrenamiento. No sé si en otro lugar del mundo tenés tantos jugadores de este nivel.

Encima, el polvo de ladrillo es una superficie en la que no juegan tanto: buscan agarrar un poco de solidez, sentirse más cómodos. Es un país hermoso al que venís, comés de locos. Es barato para ellos. Les calza en todo sentido.

Facundo Díaz Acosta y la alegría indescriptible de ganar en Buenos Aires. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi)

-En conferencia de prensa hablaste de lo shockeante que es todo lo que estás viviendo, sobre todo el partido ante Taylor Fritz (12°) en la John Cain Arena del Abierto de Australia. ¿Cómo lo procesás?

Trato de pensar que no todos tienen esta posibilidad. Cuando era chico yo miraba a todos los jugadores como si fuesen, no sé, superhéroes, aliens. En el día a día me doy cuenta que no y que soy un pibe normal que juega al tenis, que por suerte tengo la posibilidad de jugar los mejores torneos del mundo. Trato de disfrutarlo y dormir tranquilo. Es una bendición y tratar de disfrutarlo.

En los octavos de final del Argentina Open habrá un partidazo entre argentinos que se sienten cómodos en estas condiciones: Díaz Acosta se enfrentará a Francisco Cerúndolo (22°), uno de los grandes favoritos del torneo: “Es una cancha que te deja tirar un poco más, te deja jugar. Creo que los dos anímicamente tenemos que estar ahí arriba. Va a ser un partido aparte porque nos conocemos mucho. Él lógicamente tiene un poquito más de responsabilidad, entre comillas. Va a ser un partido duro”, cerró.