Ugo Carabelli, de ser ball boy a enfrentar a Alcaraz en el Argentina Open

“Olé, olé, olé, olé, Gordo, Gordo”. El Estadio 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) explotó cuando el drop shot de Camilo Ugo Carabelli (134° del mundo) se hundió del otro lado de la red. Con ese gran tiro, el argentino cerró su triunfo contra Juan Pablo Varillas (85°) por 7-6 (5), 6-4 en dos horas y ocho minutos de juego.

Con el triunfo consumado, sacó boleto a los octavos de final por segundo año consecutivo en el Argentina Open, el torneo de su vida, y se enfrentará a Carlos Alcaraz (2°) en los octavos de final. En su quinta presentación -jugó cuatro partidos en 2023-, el español se enfrentará a un argentino por primera vez.

El ATP porteño es especial para Ugo Carabelli, que habitualmente disputa el circuito Challenger. Fue ball boy durante muchos años en su infancia, mientras soñaba con jugarlo algún día: “Hacía quilombo todo el día. Martín (Jaite, director del torneo) me sacaba de la sala de jugadores, porque me metía a jugar a la play. Robaba helados. Siempre que puedo hablo con ellos y los trato de la mejor manera”, recordó en conferencia de prensa.

Grito de descargo de Camilo Ugo Carabelli en Buenos Aires. (Foto: Argentina Open)

Respecto a Alcaraz, sin dudas el desafío más grande de su carrera a los 24 años: “Es un premio a cómo vengo trabajando y cómo me lleva mi equipo. Estoy jugando muy bien y me tenía fe para pasar la qualy. Me lo tomo con calma y voy a tratar de no llorar”, proyectó con soltura, imaginando la batalla del jueves.

“No fui al Abierto de Australia porque no tenía ganas, era un viaje muy largo”. “Casi no me presento acá en Córdoba porque estaba quemado”. Así declaraba Ugo Carabelli, con gran sinceridad, durante la temporada pasada. En cancha lucía sin motivación, con cierto desgano y sin encontrar respuestas. Todo cambió cuando, a mediados de 2023, contrató a Carlos Berlocq (Argentina, ex 37° y ganador de dos títulos ATP): “Soy muy relajado y él muy intenso. Eso nos hace una buena dupla. Con Charly empecé a trabajar de verdad, a vivir para el tenis”.

A pesar de no haberse dedicado al 100%, como él mismo lo dijo, el porteño llegó al Top 100 en 2022 -fue 96° la semana del 22 de agosto-. Sueña con regresar a ese lote y ésta parece ser la temporada. Sumado a este duelo estelar con Alcaraz, entrenó con Jannik Sinner (4°) y se llevó un lindo momento, dándole un tip antes del partido de segunda ronda ante Jesper De Jong: “Era el rival que me había ganado en la qualy y me preguntaba cómo jugarle. Yo le decía qué hacer, pero por dentro pensaba: ‘No hay manera de que pierda’. Me sorprendió su humildad”. El italiano, días después, se transformó en un campeón de Grand Slam y “El Gordo” se llevó una experiencia inolvidable”.