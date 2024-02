Las mejores fotos de Carlos Alcaraz en la Bombonera: “Es el estadio que hace más…”

Carlos Alcaraz aterrizó durante el fin de semana en suelo argentino. El español, actual número dos del ranking mundial de la ATP, se prepara para debutar en el Argentina Open, torneo en el que se subió a lo más alto del podio en la edición 2023. El tenista saltará a las canchas el jueves, cuando se cruce con Camilo Ugo Carabelli (135°).

Carlos Alcaraz visitó la Bombonera. (Foto: Boca Juniors)

Mientras espera por su debut, el ganador de dos torneos de Grand Slam (US Open 2022 y Wimbledon 2023) aprovechó para disfrutar de la ciudad de Buenos Aires. Entre los lugares que visitó, el hombre de 20 años dijo presente en la Bombonera. Atento a esto, la cuenta oficial de Boca lo graficó en sus redes.

"Lindo día para unos mates en el Templo, ¿no, Carlos Alcaraz?", escribió el Xeneize en sus canales oficiales de comunicación, junto a los emojis de un mate, una pelota de tenis y la bandera de España. Además, en el posteo se aprecian tres fotos del murciano tanto en la tribuna como en el campo de juego.

Carlos Alcaraz visitó la Bombonera. (Foto: Boca Juniors)

Esta no es la primera vez que el español le envía un guiño al mundo Boca. Durante su estadía en el Argentina Open del año pasado, develó su fascinación por uno de los estadios más reconocidos del mundo. "La verdad es que no tengo ninguna preferencia entre ambos. Eso sí, tampoco busqué mucho ni me enteré demasiado sobre ambos equipos. Pero partiendo de que no hincho por ninguno, sé que La Bombonera es el estadio que más ruido y más calor hace", sentenció.