Etcheverry se plantó en su debut y clasificó a los octavos del Argentina Open

El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry sacó a relucir la potencia de sus golpes y se instaló en los octavos de final del Argentina Open, tras imponerse sobre el español Roberto Carballes Baena por 6-4 y 6-1, en el partido que cerró la primera jornada.

Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 27 del ranking mundial de la ATP, demoró una hora y 43 minutos de juego para doblegar a Carballes Baena (64) ante unas 4.000 personas que presenciaron el partido en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En la próxima ronda, el platense de 24 años se medirá con el ganador del partido que animarán este miércoles su compatriota Diego Schwartzman (116), campeón en Buenos Aires en la edición 2021, y el colombiano Daniel Elahí Galán (80), surgido de la clasificación.

Etcheverry y Roberto Carballes Baena. (Foto:Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ)

El platense empezó el partido golpeando con mucha potencia de ambos lados, con algunos errores porque el viento le movía le pelota y eso le restaba precisión, pero con la actitud agresiva que lo caracteriza y ya compone un sello distintivo de su tenis.

Etcheverry, con la táctica de sacar fuerte y abierto para luego castigar con su derecha cruzada, sacó una ventaja de 2-0 con un quiebre de servicio.

No obstante, el español nacido en Tenerife hace 30 años comenzó a llevar el partido a su ritmo, con muchos peloteos y puntos largos, así emparejó 2-2 y luego cada uno mantuvo su saque hasta que Etcheverry logró un quiebre para llevarse el set por 6-4, tras 63 minutos de juego.

El argentino comenzó en ventaja el segundo parcial y se puso rápido 3/0 con un quiebre en el 2/0. Eso le permitió soltar el brazo y golpear cómodo de derecha, ante un rival que no encontraba la forma de ponerle freno.

Echeverry y su revés. (Foto:Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ)

Etcheverry edificó su triunfo con otro quiebre de servicio que le permitió adelantarse por 5-1, con un dominio total del escenario y lo cerró al siguiente game, para luego festejar con los brazos en alto una muy buena victoria que le permitió instalarse en los octavos de final.

"Con Carballes siempre son batallas, esta fue una más. Jugar acá ante mi gente me da mucha energía, me ayudaron mucho y el aliento me sirvió para sacar un plus de energía, siempre digo que la mejor semana del circuito es la que juego en casa", expresó el platense, instantes después de su victoria.

"Ojalá pueda seguir jugando en este nivel y tener una gran semana acá, estoy preparado para lo que viene", subrayó Etcheverry, quien espera por el "Peque" o el colombiano Galán.

El Argentina Open, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 728.185 dólares, tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.

Fuente: Télam