El oscuro momento de Schwartzman: “No sé hasta cuándo la puedo estirar”

Diego Schwartzman (Argentina, 116° del mundo, ex 8°) profundizó su momento oscuro en el Argentina Open luego de caer ante Daniel Elahi Galán (80°) por 2-6, 6-1, 6-4 en la primera ronda. Luego de un primer set muy bueno, el porteño se derrumbó de confianza y no recuperó su nivel. Solamente el aliento incansable del público y su familia lo ilusionaron con una remontada sobre el final.

“Queda muy poco en el tanque y si algunas victorias no aparecen para poder disfrutar de la cancha, no sé cuánto más la voy a poder estirar", confesó el ex Top 10 del ranking mundial, que en el último año nos mostró un buen nivel salvo en torneos excepcionales, en conferencia de prensa y entre lágrimas. Por ello, en junio de 2023 salió del Top 100 luego de ocho años y nueve meses.

Sobre el cierre del año, el semifinalista de Roland Garros 2020 elevó su nivel de tenis y se esperaba que en 2024 terminara de recuperar sensaciones para escalar posiciones, pero la malaria continúa y las sensaciones son cada vez peores: “Sostenerme mentalmente es complicado”. En continuado, insistió en el concepto: “Si no aparecen los triunfos, por lo menos para disfrutar un poco más adentro de la cancha, no sé hasta cuándo lo voy a poder estirar. Eso es algo que tengo muy en claro y veremos en los próximos meses cómo estoy".

La búsqueda de Schwartzman no dio resultados en el Argentina Open. Foto: Argentina Open.

El Peque, que acumula 29 derrotas en sus últimos 45 partidos, aspiraba a que el Argentina Open (donde fue campeón y 2 veces finalista) sea el torneo en donde recupere el fuego sagrado. Eso no sucedió.

En sus redes sociales, el argentino dejó un reflexivo mensaje en sus redes sociales: “Cuesta describir el momento deportivo que estoy pasando. Las semanas pasan y las respuestas adentro de la cancha no aparecen… quiero agradecer de corazón a toda la gente, no saben lo lindo y lo que representa sentirme en este momento bancado y alentado como lo hacen adentro y afuera de la cancha. Siempre habrá alguna crítica negativa pero es parte del deporte y también hay que bancarla. Desde chiquito me enseñaron a levantar la cabeza y seguir intentando. Con humildad, laburo, educación y respeto voy a Seguir en esa búsqueda. Y si no sale podré mirar para atrás y estar más que satisfecho por lo logrado y por la gente que tuve al lado siempre que me hicieron un gran deportista y son increíbles personas”.

El posteo del Peque Schwartzman tras su derrota en el Argentina Open.

Para los deportistas, sobre todo para quienes se han codeado tantos años con los mejores del mundo y han pertenecido a la elite, utilizar la palabra “retiro” es muy difícil. Sin mencionarla, Schwartzman dejó en claro que colgar la raqueta es una opción si no se reencuentra con un buen nivel; ese que mostró con tanta regularidad durante más de un lustro.