El espectacular gol del jugador que River quiso comprar por 12 millones de dólares y no pudo

En este último mercado de pases, River intentó comprar a Luciano Rodríguez, pero Liverpool de Uruguay decidió retenerlo y el futbolista está pagando con goles para su equipo.

El último lunes en un duelo ante Peñarol por los cuartos de final de la Copa AUF, el delantero de 20 años por el que el Millonario estuvo cerca de pagar 12 millones de dólares sacó una bomba desde afuera del área para abrir el marcador.

A pesar del golazo del uruguayo que participó en el Preolímpico, el Carbonero remontó el partido con un hat-trick de Leonardo Fernández, que anotó dos desde el punto penal. Además, cinco futbolistas fueron expulsados en un enfrentamiento caliente.

El verdadero motivo de la caída en la negociación entre River y Luciano Rodríguez fue que la institución de Núñez realizó propuestas que no le convencieron a la dirigencia, que terminó confirmando la continuidad de su gran estrella.

"Se puede ir hoy a Países Bajos, quizás mañana a River y hay otros mercados abiertos, o le podemos hacer un gran contrato para que juegue la Libertadores con Liverpool. No se le va a la vida ni al jugador ni a nosotros. No me interesa batir el récord de la transferencia más importante de la historia en Uruguay", aseguró Palma, el presidente del equipo uruguayo.