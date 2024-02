El particular posteo de Di María que ilusiona a los hinchas con su participación en los Juegos Olímpicos

Si el domingo fue el último día de la misión argentina por el regreso a la disputa de los Juegos Olímpicos, esta vez en París; el mismo domingo, consumada la clasificación, se dio inicio al operativo convencimiento para que Lionel Messi y Ángel Dí María sean los abanderados de la Selección.

Fue uno de los primeros temas que le preguntaron al DT de la Selección Sub-23 que logró la clasificación, Javier Mascherano. “Hay que ser precavido, obviamente vamos a hablar, todos conocen mi relación tanto con Ángel como con Leo, somos amigos. Tenemos una relación espectacular, yo como entrenador lo que obviamente tengo es la obligación de invitarlos, pero uno también entiende que tienen otros compromisos y depende también de eso, no es tan sencillo”, expresó.

Ambos ya cuentan con una experiencia olímpica, cuando en Beijing 2008 lograron la medalla de oro, la segunda en la historia de la Selección tras la obtenida en Atenas 2004. Junto a ellos, la levantó el propio DT, Mascherano, quien sumó su segunda presea personal.

Argentina venció a Nigeria en la final, la primera de las cuatro que ganaría con un gol del Fideo. (Foto: Noticias Argentinas)

Ambos tienen confirmada su presencia, si las lesiones se lo permiten, en la Copa América de este año a disputarse entre junio y julio. Di María ya fue el primero en referirse a la posibilidad de estar presente en la competencia olímpica, que se desarrolla a continuación, entre julio y agosto.

"Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas", expresó Di María, días atrás.

El posteo de Di María que ilusiona a los hinchas.

Sin embargo, y cuando hay más motivos para ser pesimista porque el mismo jugador parece haber cerrado la puerta, este lunes dejó la ventana abierta, al llevar a cabo un particular posteo que ilusiona a los hinchas.

Desde su cuenta oficial de Instagram, reposteó una serie de fotos que subió la cuenta de la Copa Mundial de la FIFA, que lo muestran a él durante aquella histórica final ante Nigeria y un equipo de ensueño: Messi, Di María, Agüero, Riquelme, entre otros.

Antes, Dí María había enviado su mensaje en apoyo al plantel que se clasificó. "Qué lindo es ser argentino. Felicitaciones chicos. Muy merecido lo tienen", escribió, junto al posteo de la cuenta oficial de la Selección argentina anunciando el resultado.

7 millones de seguidores, el extremo zurdo compartió un posteo reciente de FIFA World Cup con varias fotos de Beijing 2008, entre ellas la del festejo de su gol a Nigeria que le dio a la Albiceleste la medalla dorada.

Debajo de la postal, en la que se lo ve con los brazos abiertos, con la N°11 en la espalda y el cartel con los cinco anillos de fondo, el campeón del mundo agregó dos emojis: una pelota y las manos en forma de corazón.

El domingo, luego del 1-0 a su clásico rival en el Preolímpico, el Jefecito invitó a Di María y a Messi a ser parte del grupo de “mayores” que viajarán a la capital francesa en busca de una presea:

La razón por la que Di María se bajó de los Juegos Olímpicos

De todos modos, Fideo fue claro días atrás respecto a esta posibilidad, incluso antes de que la Sub 23 clasificara a París 2024: