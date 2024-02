La sinceridad brutal de Oldrá tras el triunfazo de Godoy Cruz ante Belgrano: "Lo más..."

El Gato lo hizo de nuevo. Luego de haber enderezado el rumbo del equipo en la temporada 2023, donde no solamente salvó al Godoy Cruz de la zona baja sino que lo clasificó a la Copa Libertadores, Daniel Oldrá disfruta de un presente soñado. Este sábado el Bodeguero estiró su gran presente ante un rival siempre complicado como lo es Belgrano. En conferencia de prensa, el DT analizó lo sucedido en el campo y soltó una particular frase.

Sobre lo que mostraron ambos clubes en cancha, comenzó: "Fueron dos tiempos diferentes. Creo que en el primer tiempo fuimos un poquito mejor nosotros y en el segundo, ellos empezaron a ir y nosotros nos empezamos a cansar. Habían varios jugadores que venían sin jugar y lo sentimos".

Mirá el video

Para sorpresa de muchos, y con una gran sinceridad, Oldrá analizó: "Belgrano tiene jugadores importantes de mitad de cancha para arriba. Tuvieron tres situaciones claras y hoy nuestro arquero estuvo muy bien. Nosotros también tuvimos mano a mano. El partido fue muy parejo y lo más justo, si tenemos que ser sinceros, habría sido un empate".

Al ser consultado sobre si deja de lado el torneo para abocarse a la eliminatoria ante Colo Colo por Copa Libertadores, el ídolo de Godoy Cruz contestó: "De lado no dejamos nada. Vamos intentando con los jugadores dependiendo su cansancio. Lo que no queremos es producir una lesión porque lo perdemos para todo. Vamos a ir viendo, el martes seguro la mayoría no va a jugar. Hemos jugado cuatro partidos en menos de dos semanas, se hace difícil sin tener mucho tiempo de recuperación. La mayoría ha tenido seis o siete días y nosotros cuatro. No queremos lesiones la verdad".

Para finalizar, Oldrá sentenció: "Candidatos no, falta muchísimo. No puedo hablar mucho de funcionamiento porque puse una mitad de cancha prácticamente nueva. Los jugadores lo hicieron muy bien, el primer tiempo me gustó mucho. En el segundo tiempo, al no tener tanto ritmo, se hizo mucho más difícil".