El emotivo recuerdo de Pier Barrios al Morro García tras el triunfo de Godoy Cruz: "No tuve la oportunidad de conocerlo, pero..."

Cuatro de cuatro. Godoy Cruz comenzó la Copa de la Liga con un ritmo arrollador y no tiene pensado detener su marcha. Este sábado por la noche, en condición de visitante, el Expreso barrió a Belgrano de Córdoba por la mínima diferencia gracias al gol de Tomás Badaloni.

Tras el encuentro, quien analizó lo sucedido en el campo fue Pier Barrios: "Fue durísimo. La verdad que sabíamos que iba a ser así. Belgrano está con la necesidad de sumar y nosotros con las ganas de seguir ahí arriba. Fue una guerra dentro de la cancha, gracias a Dios pudimos destrabarlo con el gol en el segundo tiempo. Estaba muy parejo, es una victoria muy importante para nosotros".

"MORRO SIEMPRE NOS DA UNA MANO DESDE ARRIBA"



"Tenemos un plantel que nos permite eso. No es fácil, hay compañeros que hoy es la primera vez que jugaban en el equipo. Ahora nos toca jugar el martes, mañana tenemos que entrenar acá, con un viaje encima y al otro día volver a concentrar. La verdad que no hemos ligado mucho en el fixture, pero no tenemos excusa", añadió el capitán de Godoy Cruz.

Sobre las cualidades de su equipo, Barrios contó: "Este equipo sabe que no le sobra nada, es muy humilde. Corre, mete, intenta jugar cuando puede, es muy valiente y creo que por eso estamos donde estamos. Vamos a seguir en este camino y ojalá que podamos seguir peleando arriba".

Para finalizar, como es inevitable en el mundo Bodeguero, recordó al Morro García: "Siempre nos da una mano desde arriba. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero cuando uno pasa un tiempo acá en el club se empieza a identificar. Jugar en Godoy Cruz es reconocerlo al Morro y respetarlo para siempre. Seguro debe estar contento".