Domingo importante para Gimnasia y Esgrima y el Deportivo Maipú

A recuperar la memoria. Luego de estrenarse con derrota en la Primera Nacional, los dos representantes mendocinos buscarán sus primeros puntos en el certamen en la jornada de este domingo. Deportivo Maipú y Gimnasia salen al ruedo casi en simultáneo con la premisa de repetir todo lo bueno de sus campañas anteriores en esta fecha 2.

El Cruzado busca sus primeros puntos.

El primero en tener acción será el Cruzado, en otro duelo complicado tal como le pasó en el debut. Tras caer contra Chacarita Juniors, ahora el equipo de Rubens Sambuenza tendrá el estreno ante su gente contra otro peso pesado de la categoría como San Martín de Tucumán. El encuentro comenzará desde las 18.30 en el Omar Higinio Sperdutti. Los tucumanos sumaron de a tres en el debut y quieren llevarse algo de regreso a su tierra.

Media hora más tarde jugará Gimnasia y Esgrima. El Lobo se medirá ante Chaco For Ever desde las 19 en condición de visitante. Los dos perdieron en la primera fecha y están urgidos de lograr sus primeras unidades en el certamen. Chaucha Bianco tiene en mente repetir en mismo once del estreno: Ojeda, Cortéz, Meritello, Sbuttoni y Padilla, Ciccolini, Antonio, Rinaldi y Solís, Nicolás Romano y Silba.