La llamativa conclusión de Diego Martínez tras el pobre 0-0 de Boca ante Defensa: “El partido salió…”

Boca y Defensa y Justicia no pasaron del cero en el primer partido del año para el Xeneize en la Bombonera. Pese a haber sumado de a tres el pasado lunes en cancha de Tigre, el dueño de casa no hizo valer la localía y no pudo extender su racha ganadora. Hasta ahora, si bien no perdió, acumula tres empates y un triunfo.

Tras el partido Diego Martínez, que tuvo su bautismo en el Templo, dijo presente en conferencia de prensa y analizó la actuación de sus dirigidos dentro del campo de juego. El DT soltó una llamativa conclusión luego de que el equipo no estuviese a la altura de lo esperado, sobre todo por el contexto con el que contó.

Mirá el video

Para comenzar, el DT de Boca expresó: "El partido salió como imaginábamos, enfrentamos a un equipo muy físico. En los primeros 15 minutos se repartió el control hasta que pudimos meternos como queríamos en el partido. Los espacios que creíamos que podían estar para recibir, estuvieron. Estuvimos imprecisos para recibir entre líneas, pero los muchachos buscaron e intentamos en esos espacios donde sentíamos que podíamos hacer daño".

"A partir de ahí de tratar de progresar por dentro o ir por banda. Si creo que una vez que el equipo controló el partido, lo que nos faltó es un poco más de fineza en esas combinaciones por dentro. Cuando desbordamos por banda, que lo hicimos bien por ambas bandas, nos faltó presencia en el área. Eso es algo para corregir, lo hablamos en el entretiempo y creo que lo corregimos", añadió Martínez.

Para finalizar, el entrenador que tuvo su primera experiencia en el Templo, sentenció: "El equipo prácticamente no sufrió, jugó en campo rival, se vio a nuestros centrales muchas veces dando el último pase. El equipo generó, tuvo situaciones de gol, Defensa comenzó a defender cada vez más bajo. Defensa y Justicia es de los que mejores trabajan las transiciones y no le concedimos ninguna posibilidad. Eso habla de un compromiso y un laburo que estuvo muy bien. Sí fallamos en la definición, nos faltó quizás un poco de tranquilidad en los últimos metros".