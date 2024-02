El nuevo lamento de Kolo Muani sobre la histórica atajada de Dibu Martínez en la final del Mundial

Poco menos de 14 meses son los que pasaron desde aquel histórico 18 de diciembre del 2022, cuando la Selección argentina le ganó a su par de Francia en la final del Mundial de Qatar. Aquella jornada es recordada por muchos como la mejor final de la historia de la Copa del Mundo.

Además de los nombres de Lionel Messi y Kylian Mbappé, dos de los grandes protagonistas del partido fueron Randal Kolo Muani y Emiliano Martínez. Cuando el tiempo extra moría, el Dibu tuvo una tremenda atajada al atacante francés, la cual quedará inmortalizada en cada resumen que se observe del encuentro disputado en el estadio Lusail.

Kolo Muani volvió a recordar la jugada por la que se lamentará el resto de su vida.

En este contexto, el actual futbolista del París Saint Germain dio una entrevista el medio Onze Mondial y, como no podía ser de otra manera, volvió a lamentarse por su fallida definición: "Siempre seré el tipo que falló el mano a mano en la final de la Copa del Mundo. Es para toda la vida. Incluso cuando mi carrera termine, siempre se hablará de eso. Por supuesto que todavía estoy disgustado por eso. Además, después el partido termina”.

“Hubiésemos ganado la Copa del Mundo. Es increíble. Ni siquiera tengo palabras para explicarlo. Simplemente es increíble. Habría llevado la Copa del Mundo a Francia. Habría sido la ‘estrella’, y sinceramente, creo que no me habría gustado. No debe ser fácil de sobrellevar”, añadió quien se encontró con la enorme figura del Dibu Martínez.

Para finalizar, sobre las críticas que recibió por su decisión de patear al arco, Kolo Muani sentenció: "La gente dice: ‘Podría habérsela pasado a Kylian’. En primer lugar, Kylian nunca volvió a hablar de esa jugada. Y, en ese momento, era imposible hacerlo. El fútbol no se juega con repeticiones, solo el VAR podría haber visto eso”