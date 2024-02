La polémica sentencia de Diego Martínez tras el pobre empate de Boca ante Sarmiento: “Si tengo que…”

El rendimiento de Boca en el Nuevo Gasómetro comenzó bien, con la apertura del marcador tempranera y la posterior generación de muchas situaciones de gol, principalmente en la segunda etapa. Sin embargo, el empate de Sarmiento lo hizo entrar en nerviosismo, comenzaron a verse imprecisiones y aunque las llegadas permanecieron, los delanteros siguieron perdonando.

A pesar de un magro empate como local -aunque con un rendimiento notoriamente mejor que el mostrado ante Platense- el entrenador Diego Martínez se mostró conforme con el resultado y aseguró que no se va preocupado por el rendimiento.

En conferencia de prensa, el DT expuso: "Son esos partidos que duelen mucho cuando de acuerdo al rendimiento del equipo lo más justo era llevarnos los tres puntos. Es lógico el planteo de Sarmiento. Fuimos superiores, el gol tempranero nos hizo tener más tranquilidad en esa búsqueda y eso no queremos. Nosotros queremos doblar el ataque y seguir generando. Da bronca pero nunca elijo perder, pero si tengo que perder puntos de esta manera con este nivel del equipo, me deja más tranquilo".

Luego, sobre si le preocupa la falta de contundencia, Martínez reconoció: "Me preocupo más cuando lo que entrenamos y lo que queremos llevar adelante no sucede como ocurrió en el PT de Platense. Hoy fuimos superiores, el gol tempranero nos hizo mantener el gol y tener oportunidades pero no como nos hubiese gustado lógicamente por el calor, era difícil mantener el ritmo. Nos gusta que nos defendimos con la pelota. Los muchachos en el segundo tiempo lejos de conformarse con la ventaja fueron por más y cuando Kevin empezó a buscar entrelíneas generamos muchas situaciones. Me duele muchísimo y me da bronca pero por lo que mostró hoy el equipo siento que el camino nos va a dar muchas alegrías. El rendimiento me deja conforme".

Finalmente, Martínez se refirió a lo que habló con el plantel de Boca para dar vuelta la página. "Lo que charlamos es de masticar bronca. Todos sabemos que fue injusto y perdimos dos puntos pero si analizamos los 90 minutos nos tiene que dar tranquilidad y de lo único que nos tenemos que preocupar es de aumentar la ventaja. Nos deja con mucha bronca pero la única manera es redoblar el esfuerzo y seguir trabajando porque cuando logramos imponernos somos superiores, llegamos por fuera, por dentro, mediante centros y eso nos tiene que dejar una tranquilidad".