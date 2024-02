Alina Moine blanqueó el error que cometió durante su romance con Marcelo Gallardo: "No haber..."

Hubo romance. Más allá de que Alina Moine se encargó de negar en más de una oportunidad su relación con Marcelo Gallardo, finalmente este jueves habló del tipo de vínculo que tuvieron, cuando el entrenador dirigía a River. "La verdad es que fuimos amigos muy íntimos con Marce”, reconoció la conductora de ESPN.

En ese contexto, reconoció cuál cree que fue el error al tratar ese vínculo: "No haber blanqueado más nuestra amistad, pero yo también tenía ese prejuicio de ‘yo soy periodista deportiva, Marce es el técnico de River´”. A propósito, agregó: "Por ahí para el afuera se hace un mundo que con Marce no nos hacíamos".

Alina Moine. (Foto: archivo)

Por otro lado, Alina Moine habló de la foto que le sacaron juntos y por la cual se alimentó el rumor de romance. "Ustedes publicaron una foto en Mónaco, que todavía hoy me sigo preguntando de dónde la sacaron”, le dijo al programa Socios del Espectáculo, que la estaba entrevistando. Sobre esa foto, luego agregó cuál fue la reacción de Gallardo: "Yo le decía ‘en algún momento Marce va a salir otra, porque no puede ser´ y había un montón de fotos de ese viaje. ‘Salí cabezón’ me decía él”.

Gallardo, que nunca se refirió al respecto, ahora se encuentra nuevamente en pareja con Geraldine la Rosa, la madre de sus hijos y con quien regresó desde hace un tiempo. En este contexto, la conductora se refirió a esa relación y aseguró cuál es su deseo: “Que sea feliz de la misma forma en que él está feliz por mí”.

Finalmente, se refirió a cómo se encuentra su relación con la del Muñeco: “Marce me escribió para Navidad y para Año Nuevo. Él es más bueno que yo en estas cosas protocolares”.