La tajante respuesta de Piastri a Colapinto tras tocarlo y pincharle una goma en Abu Dabi: “Simplemente…”

La primera experiencia de Franco Colapinto terminó de la manera menos deseada. El piloto de Williams tuvo que abandonar en la 28° vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi luego de que Oscar Piastri lo tocara de atrás. El impacto causó daños en el difusor del Williams y una pinchadura, por lo que el argentino debió parar en boxes.

Pese al intento del equipo, el argentino no pudo continuar en la pista y le puso punto final al calendario de la Fórmula 1 con un nuevo abandono (el cuarto de su estadía en la Máxima). Ante los micrófonos, el joven de 21 años no dudó en apuntar contra el australiano por la maniobra que realizó.

El toque de Piastri a Colapinto

"No fue un final de temporada como el que quería. Habíamos tenido un muy buen viernes. Hoy largué, quería hacer las vueltas, tener la carrera, pero vino Piastri y me chocó... No sé qué le pasa a este pibe... Me chocó a mí en la seis y después chocó a más gente, creo", aseguró ante los medios.

Del otro lado el piloto de McLaren, equipo que se quedó con el campeonato de constructores luego de 26 años, recogió el guante y habló sobre lo sucedido: "En la reanudación con Franco, tengo que volver a mirarlo, pero creo que simplemente juzgué mal dónde iba a frenar todo el mundo. Hubo muchos movimientos hacia la zona de frenada y me equivoqué".

"Obviamente, en ese momento sabía que tenía que intentar remontar y sabía que iba a ser duro. Pero una vez que me encontré con Colapinto, eso fue prácticamente el final de mi carrera. No ha sido la mejor manera de terminar la temporada para mí, pero para el equipo no podía haber sido mejor", sentenció Piastri.