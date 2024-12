La fuerte autocritíca de Maxi Padilla tras perder la final del Reducido

Gimnasia y Esgrima se quedó en la puerta del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino tras haber caído 2-0 en la final del Reducido frente a San Martín de San Juan. Tras la dura derrota sufrida en cancha de Belgrano de Córdoba, Maximiliano Padilla habló con la prensa y realizó una fuerte autocrítica con respecto a la presentación del Lobo.

El zaguero declaró: "Somos conscientes de que no tuvimos la personalidad para jugar el partido y San Martín fue un justo ganador. Me cuesta pensar y asimilarlo, pero no fuimos el equipo que veníamos siendo ". Luego aclaró: "El rival fue superior, no fuimos el Gimnasia al que estábamos acostumbrados y en estos partidos, estas situaciones se pagan".

Maximiliano Padilla fue autocrítico en relación al equipo. (Prensa GyE)

Posteriormente, Padilla destacó: "Estamos contentos por el torneo que hicimos. Le agradecí a mis compañeros por el torneo que hicieron, ellos entregaron todo este año, se esforzaron por el club y empezamos a creer en nosotros. Nadie daba nada por este equipo a principio de año".

Finalmente, el defensor se dirigió a los hinchas: "Quiero agradecerles por el apoyo incondicional que nos brindaron, espero que se hayan sentido identificados con nosotros, tanto dentro como fuera de la cancha".