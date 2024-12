El sincericidio de Pity Martínez tras la goleada de River a Rosario Central: "No veníamos representando..."

River Plate aplastó este domingo a Rosario Central por la fecha 26 de la Liga Profesional. Fue un triunfo 4-0 con goles de Pablo Solari por duplicado, Miguel Borja y Gonzalo Martínez de penal. De este modo, se aseguraron su lugar en la Copa Libertadores 2025 por tabla anual, aunque aún deben esperar para saber si clasificarán directo a fase de grupos o si irán a repechaje, aunque esto se definirá una vez finalizado el campeonato y también la Copa Argentina.

Una de las más grandes figuras del encuentro fue, sin dudas, el Pity. El 18 ingresó a los 60 minutos en reemplazo del Diablito Echeverri con el marcador 1-0 y, además de su tanto desde los doce pasos para sentenciar el resultado final, asistió al Colibrí para el 2-0 y a Solari para el 3-0, en una nueva demostración de su gran calidad futbolística y su valor dentro del equipo.

El sincericidio de Pity Martínez

Una vez finalizado el partido, dio declaraciones ante la prensa y, además de ponerse feliz por la victoria, se tomó el tiempo para reconocer que quedaron en deuda en este 2024: "Estoy feliz por el triunfo, el equipo se lo merecía, estábamos trabajando en eso. No veníamos teniendo buenos partidos, la realidad es que no veníamos representando ni la camiseta ni al técnico. Entonces nos debíamos esta victoria", reconoció con el corazón en la mano.

"Uno siempre trata de sumar desde donde le toque, así que lo que me toca jugar trato de aprovecharlo al máximo. Vengo de una lesión larga y no es fácil, pero estar acá es lo más lindo que hay. Entonces no hay mejor motivación que salir a esta cancha y dar lo mejor de uno. Después te puede salir bien o mal, pero la idea es siempre dejar todo y que la gente se sienta identificada, porque la verdad que no veníamos haciendo un buen papel", agregó a continuación en la misma sintonía.

A su vez, se refirió a la situación personal de Marcelo Gallardo, quien este sábado perdió a su padre y quien fue homenajeado con un minuto de silencio y una ovación previo a comenzar el encuentro en el Monumental: "Quiero dedicarle este triunfo a Marcelo y a su familia en este difícil momento. Estamos con ellos a morir. Esto se lo debíamos también a él", expresó el Pity Martínez.