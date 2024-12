De Cavani a River: la sorprendente confesión de un jugador del Auckland City, rival de Boca en el Mundial de Clubes

uD83CuDF99? uD835uDDD9uD835uDDDCuD835uDDD9uD835uDDD4 uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDE7uD835uDDD8uD835uDDE5uD835uDDE9uD835uDDDCuD835uDDD8uD835uDDEA | uD835uDDDAuD835uDDD8uD835uDDE5uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDD7 uD835uDDDAuD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE5uD835uDDDCuD835uDDDAuD835uDDD4 uD83CuDF99?



Auckland City's Spanish midfielder shared his thoughts about next year's FIFA Club World Cup in the United States! uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDFC6??



uD83DuDC49 https://t.co/J9TgjBlyIk



uD83DuDCF7 | @phototeknz

uD83DuDD35?? #WeAreCityFC



uD83DuDCF7

uD83DuDCF7 pic.twitter.com/A9zoPzLITy