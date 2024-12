La provocadora frase de Maravilla Martínez en la previa de su pelea contra Migliore: "Por respeto al boxeo voy a…"

El próximo jueves 19 de noviembre se celebrará el Párense de Manos 2024, la segunda edición del ciclo de boxeo amateur organizado por los conductores y la producción de Paren La Mano, en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. Entre los duelos más destacados se encuentran el de el streamer argentino Momo y el mexicano Mike Maquina del Mal, o el Turco García contra Fabián “el Ruso” Kruszyn. Pero hay un duelo que se llevará casi todas las miradas.

"Maravilla vs Migliore, el legado. En una nueva noche de boxeo, en el mítico Estadio Amalfitani, Maravilla Martínez, el campeón mundial de Boxeo, es desafiado por el siempre atrevido Pablo Migliore, que quiere dar la sorpresa e ir por la épica y arrebatar el cinturón de las manos de un campeón del mundo": así anunciaba la organización del evento meses atrás la pelea entre el mítico exboxeador profesional y el exarquero de San Lorenzo, Boca y Racing, entre otros equipos.

El flyer de la pelea entre Migliore y Maravilla. (Foto: Párense de Manos)

En ese sentido, a casi dos semanas de lo que será este combate de pesos pesados, Sergio Martínez explicó en diálogo con el Diario Olé cómo viene preparándose para llegar en forma: "Vengo haciendo sparring con chicos livianitos de poco más de 60 kilos y les pido que me golpeen para tener la cara morada. La idea es tener el rostro un poco más curtido para la pelea y poder resistir mucho más los golpes", reveló.

Tras esto, lanzó una provocativa frase para calentar la previa: "Tengo que respetar mi carrera y el boxeo. No puedo permitir que la pelea termine por puntos, tengo que cuidarme de que no venga ningún contraataque porque Migliore está loco y va para adelante. Eso me gusta. Por nocaut, voy a ganar por nocaut. Tengo que hacerlo porque imaginate que yo vengo de pelear con Kelly Pavlik, Paul Williams y Chávez JR. A Pablo lo respeto mucho y lleva muchas décadas haciendo deporte, algo que le permitió arreglarle la vida. Él nunca se echó a perder pese a cambiar de deporte. Mi trabajo es el que tiene que ser".

"Yo me preparo de la misma manera para que pase lo que debería pasar. En teoría tendría que ganar yo de punta a punta, pero si me confío de mi talento y mi experiencia estaría metiendo la pata. Me lo tomo con mucha seriedad, aparte Pablo es un obelisco y es duro como la madre que lo parió. Debe pegar fuerte y va a tener más peso que yo, a lo que se suma que es más grande. Está acostumbrado a pegarle a gente más pesada, entonces tengo que entender que debo hacer las cosas muy bien y evitando los golpes de él. No le puedo regalar la posibilidad de que me pegué porque es un tipo de 100 kilos", advirtió Maravilla Martínez.