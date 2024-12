La insólita respuesta de Riquelme sobre la ampliación de la Bombonera: "Jamás voy a ir a..."

Una de las grandes promesas de Juan Román Riquelme en 2023 cuando se estaba postulando como presidente de Boca Juniors había sido la de agotar las instancias para buscar ampliar la Bombonera. A diferencia de la lista de Ibarra-Macri, que también hicieron campaña con ese tema pero con la idea de construir un nuevo estadio en los terrenos de Casa Amarilla, el ídolo xeneize proponía hacerlo sin moverse de Brandsen 805, lo que siempre fue un problema por la cercanía de las casas vecinas en las cuadras que lo rodean.

El 10 se refirió a la situación del Alberto J. Armando este viernes en diálogo con radio La Red: "Si uno se pone a mirar el fútbol argentino, sacando a Estudiantes o Independiente, los demás tenemos más o menos estadios con la misma cantidad de años. La prensa únicamente habla de Boca, no dice que otro club tenga que renovar el estadio o si cumple la cantidad de años. Boca tiene todo firmado y un estadio por 40 o 50 años más", comenzó a explicar al respecto.

Riquelme opinó que la Bombonera "está cada vez más linda". (Foto: Boca Juniors)

"Estamos felices porque la Bombonera está cada vez más linda. La agarramos abandonada e inundada. Hoy podemos darnos el lujo de que Argentina jugó contra Perú y a las 24 horas jugó Boca contra Unión con el campo de juego perfecto. Agarramos un predio deportivo abandonado. Vinieron las estrellas de Colombia, como James Rodríguez y Luis Díaz, y nos felicitaron por el predio que tenemos de primer nivel", señaló a continuación, repasando las mejoras que le fueron haciendo en los últimos años.

Sin embargo, realizó una insólita sentencia respecto del tema de la ampliación de la capacidad, con una contradicción notoria a declaraciones que hizo el año pasado en campaña: "Jamás voy a ir a golpearle la puerta a los vecinos para que se vayan de sus casas. Primero porque a mí no me gustaría que venga alguien a decirme que me vaya de mi casa. Algunas veces en la tele escucho que debemos comprar todas esas manzanas... Hay familias, hay hijos. Ellos están felices viviendo ahí, abriendo la ventana y viendo la Bombonera", aseguró.

La promesa de Riquelme en 2023 respecto de la ampliación

A fines de 2023, con las elecciones a la vuelta de la esquina, en una conferencia de prensa en plena campaña el por entonces vicepresidente de Boca había dicho: "Después de ganar las elecciones, yo voy a intentar ir a golpear la puerta de cada uno de los vecinos que tenemos. Ojalá que me atiendan, que me dejen tomar un mate con ellos, y les voy a preguntar a cada uno si están de acuerdo con vender sus casas, porque ellos son los dueños. Si todos están de acuerdo, agrandaremos la Bombonera", había prometido Riquelme en aquella oportunidad. Leitmotiv que repitió en cada nota que dio por esos días.

Más allá de esta contradicción, el presidente xeneize insistió con los trabajos hechos hasta ahora: "Ojalá podamos agrandar el estadio en algún momento. Lo mejoramos siempre, de cómo la agarramos a cómo la tenemos, el cambio es gigante. Es el estadio más lindo del mundo, lo acaban de elegir mundialmente. Siempre que podamos, lo mejoraremos. Si lo podemos ampliar, obviamente lo haremos. Ojalá que cuando queramos agrandarlo, el Gobierno de la Ciudad nos acompañe", concluyó, metiéndole presión también al gobierno de Jorge Macri.