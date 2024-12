Gimnasia viaja rumbo a Córdoba en busca de su gran sueño

Cuenta regresiva activada. Gimnasia y Esgrima va rumbo al anhelo del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El domingo lo espera San Martín de San Juan en el último partido de la temporada, un mano a mano que va a dirimir el segundo boleto para estar en Primera División en próximo año.

La logística de la delegación blanquinegra está definida. El plantel tiene diagramada su hoja de ruta para desembarcar en Córdoba, algo que ocurrirá este mismo viernes pasado el medio día. Primero, Ezequiel Medrán comandará la última práctica en el Víctor Legrotaglie, una vez finalizado el entrenamiento, habrá baño en el estadio para desembarcar en el aeropuerto cerca de las 12 del medio día.

Tras la llegada a tierras cordobesas, Gimnasia quedará concentrado el resto del viernes y el sábado, donde hará movimientos de recuperación: "Lo fundamental en esta semana es poder tener a los jugadores lo mejor posible desde lo físico después de tanto desgaste", dijo el entrenador y hacia ese objetivo va su equipo de trabajo.

Solís no iría desde el arranque.

El equipo estaría definido, más allá de que no será confirmado. Si bien Nazareno Solís hace esfuerzos para poder estar, todo indica que al no llegar al 100%, como máximo aspirará a ganarse un lugar en el banco de suplentes. Gastón Espósito, de muy buen encuentro en Tucumán, mantendría su lugar dentro del once.

Así, el posible once sería con Matías Tagliamonte, Federico Torres, Diego Mondino, Maximiliano Padilla y Matías Recalde en defensa, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Nicolás Romamo, Jeremías Puch, Gastón Espósito y Luis Silba.

En cuanto a la venta de entradas, el Lobo tiene vendidas casi 5000 localidades de las 10 mil asignadas en un primer momento (pueden ser 12 mil en caso de agotarlas). Desde la CD confían en que en las próximas horas el número aumentará considerablemente, llegando al objetivo total.