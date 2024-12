La tajante advertencia de Brito a Gallardo sobre los refuerzos en River: "Marcelo sabe que tenemos un..."

River conoce su camino en el Mundial de Clubes 2025 y ya sabe que el final de su participación en el grupo E, donde enfrentará a Urawa Red Diamonds de Japón, Rayados de Monterrey e Inter de Milán. Luego de la confirmación de los duelos, y después de brindar una nota a TyC Sports junto a Javier Zanetti, el mandatario de club, Jorge Brito, hizo un balance sobre lo que fue este 2024 y los desafíos que se vienen viene para el Millonario en 2025.

El titular de River no ocultó su desazón por la forma en la que su equipo cierra el año, más aun tras los silbidos que recibió luego del empate con San Lorenzo: "Claramente el año no terminó como queremos, la única forma que tenemos de terminar bien el año en River es alzando una copa. No hay otra forma, ni que juegue bien ni nada", expresó Brito al ser consultado sobre el balance de este año para el club que preside. También se refirió a los jugadores que llegaron en el último mercado de pases y no alcanzaron a cubrir las expectativas del Mundo River. "No alcanza con ser un gran jugador de fútbol para ser un gran jugador en River. Igualmente, hay diferentes circunstancias. No todos los jugadores exitosos que hemos tenido se han adaptado rápidamente a River".

uD83DuDDE3? "NO ALCANZA CON SER UN GRAN JUGADOR DE FÚTBOL PARA SER UN GRAN JUGADOR EN RIVER"



uD83CuDF99? Jorge Brito y el análisis sobre la adaptación de los jugadores que llegan al Millonario.



uD83CuDF99? @gastonedul pic.twitter.com/AS2pEokqYa — TyC Sports (@TyCSports) December 5, 2024

Una de las respuestas que más retumbó fue cuando Gastón Edul le pregunto sobre cómo será el próximo mercado de pases en River, a lo que Brito respondió: "Siempre intentamos ir por más, pero el presente de River es distinto a otros momentos, en el cual tuvimos que vender para ordenar las cuentas, pero este no es el caso actual. Hoy tenemos que afrontar un mercado para reforzarnos en calidad de jugadores. El técnico también deberá decirnos la cantidad porque no es un año normal porque a todo lo que disputamos siempre se nos suma el Mundial de Clubes. Claramente es un año que va a requerir de jerarquía y de cantidad. Estamos en contacto con Marcelo (Gallardo) y con Enzo (Francescoli) para ponernos a trabajar en un mercado de pases que tendrá sus complicaciones”.

En ese sentido, además de aclarar que a diferencia de otros años River no tiene la necesidad de vender, Brito le marcó la cancha a Gallardo en cuanto al presupuesto para incorporar jugadores. "Marcelo (Gallardo) sabe que tenemos un presupuesto acotado y tendremos que hacerlo lo más eficiente posible. En lo que respecta a los números es un tema que vamos a tratar de manera privada con Enzo (Francescoli), Marcelo (Gallardo) y la Comisión Directiva", agregó Brito.

¿Le marcó la cancha? Brito dijo que Gallardo sabe que tienen un presupuesto acotado para refuerzos. Foto: TyC Sports.

Por último, Brito habló del superávit que tuvo la institución que fueron invertidos en obras: "Hemos invertido más de 100 millones en obras y nos quedan cerca de 48 millones más para invertir en el próximo año y medio". Brito aclaró que las obras no sólo se remiten al estadio. "Si bien tenemos cosas que terminar en el Monumental, que tiene que ver con la zona de palcos y con un nuevo estacionamiento para más de mil autos, tiene que ver con el estadio de hockey, que es donde estaban las cancha auxiliares, y construir el polideportivo donde van a estar vóley, handball y futsal, que a a ser un microestadio para 5 mil personas, terminar las obras de Cantilo e iniciar una obra muy importante en Ezeiza que tiene que ver con un campo de juego con las mismas características que el campo de juego del Monumental", cerró brito.