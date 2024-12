La ¿chicana? del Bayern Múnich a Boca en X: “Nuestro último partido…”

Son varios los partidos destacados que se darán en la fase de grupos del próximo Mundial de Clubes, entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025. El sorteo arrojó duelos como River vs. el Monterrey de Martín Demichelis, Manchester City vs. Juventus y Boca vs. Bayern Múnich, ¿una revancha 24 años después?

Boca conformará el Grupo C con el Bayern Múnich, el Benfica y el Auckland City. El equipo alemán, claro está, remueve un recuerdo no muy feliz para el hincha xeneize, ya que en 2001 el Bayern venció a Boca 1-0 con gol de Samuel Kuffour en el minuto 19 del tiempo suplementario y se consagró campeón de la Copa Intercontinental.

La cuenta oficial del Bayern Múnich palpitó el encuentro en redes sociales. Primero, escribió “nos enfrentamos a Boca Juniors” y saludó al club de La Ribera. Pero después se dio el gusto de alguna chicana y de recordar aquel inolvidable partido del 27 de noviembre de 2001 en Tokio, en el que brilló Juan Román Riquelme, pese al resultado.

“Nuestro último encuentro con Boca Juniors”, escribieron, junto a una imagen de la lucha de aquel día con Rolando Schiavi como protagonista. “Todos los enemigos en imágenes”, agregaron, y postearon otras cuatro fotos en las que aparecían Mauricio “Chico” Serna y Juan Román Riquelme, actual presidente del club, y los jugadores del Bayern celebrando la Copa Intercontinental.

El historial entre el Bayern Múnich y Boca consta de tres encuentros. El primero fue un amistoso en el Teutonia Platz, en 1925, que terminó en victoria del local Bayern Múnich por 1-0. En la Copa Joan Gamper de 1967, Boca ganó 1-0 con gol de Alfredo “Tanque” Rojas. Y en 2001, el que más se recuerda: el ajustado 1-0 de los alemanes en la Copa Intercontinental, marcado por algunos fallos arbitrales cuestionados.