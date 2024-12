El partido del “morbo” que se verá en el Mundial de Clubes: River vs. Demichelis

Se sortearon los grupos del Mundial de Clubes 2025 que estrenará su formato el próximo verano estadounidense y ya se vislumbran algunos cruces más que atractivos en la primera instancia. París Saint-Germain vs. Atlético de Madrid, Juventus vs. Manchester City y, claro, River vs. Rayados de Monterrey.

El sorteo agrupó en la Zona E a River con Monterrey, Inter de Milán y Urawa Red Diamonds. Además del que será el choque ante Lautaro Martínez, se destaca también el River vs. Monterrey por el aliciente de que el entrenador rival será nada menos que Martín Demichelis.

Escuchá la opinión de Jorge Brito

Demichelis fue entrenador del Millonario durante 87 partidos a lo largo de un año y medio, pero se fue salpicado por algunas críticas que no siempre coincidieron con sus resultados. El River de Demichelis ganó 52 partidos, empató 18 y perdió 17. Se fue en julio del 2024 para abrirle las puertas al segundo ciclo de Marcelo Gallardo.

“Hacía mucho que no veía un vestuario tan conmovido. Sepan que fui, soy y seré siempre un hincha de River. Fue un verdadero placer”, dijo el nacido en Justiniano Posse, Córdoba, tras su despedida. Dejó el cargo con tres títulos: la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

Demichelis se reencontrará con varios de los futbolistas a los que entrenó. (Foto: archivo)

El Monterrey de Demichelis actualmente está en las semifinales de la Liga MX: perdió 2-1 el partido de ida ante Atlético San Luis, pero lo recibirá este sábado con la esperanza de acceder a la final. Durante la gala en la que se sortearon los grupos del próximo Mundial de Clubes, el actual presidente de River Jorge Brito fue consultado por el encuentro que cruzará a los de Nuñez con su ex entrenador.

Pero Brito intentó ponerle paños fríos al denominado “partido del morbo”. Dijo: “Nosotros miramos a los rivales objetivamente y no con cuestiones personales, más allá de que, obviamente, la historia de Martín (Demichelis) tiene mucho que ver con River. Será una cuestión del técnico analizar cada uno de los partidos que tengamos de manera individual”.