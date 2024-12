El enojo del jefe de Colapinto por la llegada de General Motors-Cadillac a la Fórmula 1

Una nueva temporada de la Fórmula 1 está llegando a su fin luego de 24 carreras. Tras un accidentado GP de Qatar, donde lo chocaron en la largada y debió abandonar la carrera en la primera vuelta, Franco Colapinto hará su última presentación este fin de semana en el histórico circuito de Yas Marina en Abu Dhabi. En medio de tanta incertidumbre sobre su futuro en la máxima categoría del automovilismo, el oriundo de Pilar intentará redimirse luego del duro golpe que sufrió en tierras asiáticas y buscará sumar puntos para que su escudería suba posiciones en la lucha por el campeonato de constructores.

Por otra parte, en los últimos días se confirmó la llegada de General Motors-Cadillac a la Fórmula 1 a partir de 2026. Sin embargo, James Vowles, jefe de Williams, mostró su enojo por el arribo de la nueva escudería al Gran Circo y cómo la Fórmula One Group (FOM) iba a gestionar los ingresos económicos y que no impacten negativamente a las escuderías desde lo financiero. "Lo que he dicho en todo momento es que habrá pérdidas financieras para los equipos existentes. Lo que tenemos que hacer ahora es que el deporte crezca lo suficiente y la FOM tiene que ser consciente de ello para que las cosas sean buenas para todos", sentenció el jefe de Colapinto, según el medio Motorsport.

James Vowles habló sobre la incoporación de General Motors-Cadillac a la F1 (Foto: Archivo)

Hoy en día, el acuerdo que hay entre la Fórmula 1 y las 10 escuderías que compiten en la categoría es de 200 millones de dólares, aunque el contrato expira en 2025 y los equipos quieren que suba a 600 millones. Sin embargo, con la llegada de Audi y General Motors-Cadillac, los ingresos pueden cambiar y eso generaría un malestar dentro de la máxima categoría.

"No creo que haya una tasa de dilución definida. Eso forma parte del Acuerdo de la Concordia 2026, que aún no ha sido ratificado. Depende de ellos presentar una propuesta correcta", aseveró. "Que un gran fabricante como General Motors se una a nosotros, creo que es una señal de crecimiento, una señal de hacia dónde va la Fórmula 1", remarcó Vowles.

Finalmente, el GP de Abu Dhabi pondrá punto y final a la temporada 2024 de la Fórmula 1 que tuvo a Max Verstappen como tetracampeón mundial de forma consecutiva pero, en Yas Marina se resolverá otro campeonato. El título de constructores aún está en juego, Mclaren y Ferrari son los únicos contendientes a quedarse con la corona. Los de Woking le llevan 21 puntos de diferencia a los italianos con tan solo 44 en juego.