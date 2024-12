El fuerte motivo por el que Martín Palermo pidió a Benedetto para Olimpia e involucra a Pratto

Tras consagrarse campeón del Torneo Clausura paraguayo, el Olimpia de Martín Palermo ya comienza a planificar su 2025, una temporada en que la tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores. El pasado lunes, el conjunto paraguayo llegó a un acuerdo con River para incorporar a Robert Rojas a cambio de 2 millones de dólares. Además del defensor paraguayo, el Decano sigue activo en el mercado de pases y, en las últimas horas, avanzó en las negociaciones para concretar la llegada de Darío Benedetto, delantero del Querétaro.

La posible llegada de Pipa a Olimpia fue un pedido expreso de Martín Palermo a la dirigencia del club paraguayo, ya que el entrenador lo considera de su gusto tras haberlo seguido de cerca durante su paso por Boca. Además, Benedetto es el tipo de delantero de área que Palermo necesita para su plantel, y el DT argentino confía en que el goleador recuperará su mejor nivel en 2025, ya que este año no fue el mejor para el futbolista surgido de Arsenal de Sarandí.

Palermo busca reforzar a Olimpia de cara a la Libertadores 2025. (Foto: Archivo)

En caso de concretarse la llegada del ex Boca al conjunto paraguayo, Palermo podría juntar a Benedetto y Lucas Pratto, dos delanteros que se enfrentaron en la final de la Copa Libertadores 2018 entre Boca y River. Sin embargo, el Titán no está completamente conforme con el Oso, quien llegó en enero de 2024 y convirtió cinco goles en 37 partidos. "Pratto no le hace caso, juega fuera del área, y Palermo se pone loco con eso. Incluso el propio Pratto le dio la razón en una entrevista cuando Olimpia salió campeón", le informó una fuente cercana al DT al diario Olé. Y ese allegado agregó: "Al Oso le gusta salir del área, jugar más, no chocar tanto".

"Palermo prefiere jugadores chocadores, cabeceadores, como él era. Benedetto tiene ese estilo", sentenciaron desde el país vecino y añadieron que el Titán aún no encontró un jugador con esas características. "Tuvo que subir a un chico de Inferiores y adaptarlo para que juegue como a él le gusta, pero necesita un refuerzo con jerarquía en el área, como él quiere".

Pipa Benedetto está a un paso de jugar en el Olimpia de Martín Palermo. (Foto: archivo)

En su último paso por el fútbol argentino, Benedetto se fue de Boca tras dejar de ser prioridad para el cuerpo técnico, luego de un cruce con Diego Martínez. Al por entonces DT xeneize no le había gustado la actitud del jugador en el entrenamiento posterior al festejo de su cumpleaños, que duró hasta la madrugada. Es por eso que al final del primer semestre el delantero rescindió su contrato de mutuo acuerdo con la dirigencia.