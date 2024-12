Boca vuelve a ir por una figura de la MLS: "Quieren que sea el conductor de Boca"

Boca intensifica sus esfuerzos para reforzar su plantel de cara a un semestre cargado de compromisos. Con la inminente llegada de Carlos Palacios como primer refuerzo, el club de la Ribera vuelve a poner sus ojos en una figura de la MLS: Alan Velasco, jugador de 22 años que milita en el FC Dallas.

Según informó el periodista Augusto César en Radio La Red AM 910, Boca está negociando formalmente con el club estadounidense para adquirir un porcentaje del pase del talentoso mediapunta. Las conversaciones con Velasco ya están avanzadas, pero la negociación con Dallas promete ser compleja. La oferta inicial del último mercado, de 7.5 millones de dólares por el 80% del pase, no logró satisfacer las pretensiones de la franquicia de la MLS, que habría solicitado al menos ocho millones de dólares.

Velasco, quien recientemente volvió a las canchas tras superar una rotura de ligamentos, está de vacaciones en Argentina hasta las fiestas de fin de año. Este contexto abre una ventana para que el Consejo de Fútbol de Boca busque concretar su incorporación como el segundo refuerzo de este mercado.

El mediapunta ex Independiente ya había estado en la mira de Boca en el mercado de pases anterior, a mitad de año. “Hubo contactos con Boca. Mi representante fue el intermediario entre Dallas y Boca, y existió una negociación. En ese momento todavía no había vuelto a jugar”, declaró Velasco, quien reveló que existió un acuerdo entre ambas partes que finalmente no prosperó.

La insistencia de Juan Román Riquelme por Alan Velasco no es casualidad. El jugador es considerado una debilidad por el vicepresidente del club, quien ve en él un refuerzo de jerarquía para un Boca que buscará ser protagonista en los cinco frentes que disputará: la Copa Libertadores, las tres competencias locales (Liga Profesional Apertura y Clausura + Copa Argentina ) y el Mundial de Clubes.

Fernando Gago también recibiría con los brazos abiertos a Velasco, debido a su polifuncionalidad en el campo. El joven argentino puede desempeñarse tanto como extremo como interior, brindándole al DT opciones similares a las que ha trabajado con Kevin Zenón. Este perfil versátil podría ser clave para encarar un calendario tan exigente.