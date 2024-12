Qué necesita Boca para clasificarse directo a la Libertadores sin jugar el Repechaje

La derrota de Huracán ante Talleres fue una bocanada de esperanza e ilusión para Boca, que comienza a ver más de cerca la chance de ingresar a la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Fernando Gago se encuentra en una posición expectante en la tabla anual, pero deberá sumar puntos clave en los últimos partidos para evitar cualquier sorpresa y asegurarse, al menos, el repechaje.

El panorama actual

Boca ocupa la quinta posición de la tabla anual con 63 puntos, cuatro más que el sexto (Estudiantes) y cinco por encima del séptimo (Central Córdoba). Solo los primeros seis equipos clasificarán a la Libertadores, con los primeros tres accediendo directamente a la fase de grupos.

Si el Xeneize logra un triunfo ante Newell's el próximo domingo se asegurará el quinto puesto en la tabla anual. Ojo que también podría darse una combinación que hoy parece difícil, pero que podría dejar a Boca afuera hasta del repechaje de la Copa Libertadores. Porque si Central Córdoba de Santiago del Estero es campeón de la Copa Argentina y Huracán se alza con la Liga Profesional, con el actual quinto puesto Boca clasificaría por segundo año consecutivo sólo a la Sudamericana.

Gago apuesta al "doble 9" (Cavani-Giménez) para sacar los puntos que necesita para clasificar a la Libertadores.

Los escenarios clave

Escalar en la tabla anual: Boca necesita alcanzar el cuarto lugar o incluso el tercero para evitar el repechaje. Hoy está tres puntos por debajo de River (66), que tiene un partido menos y una amplia diferencia de gol. Además, Talleres (69 puntos) está casi fuera del alcance. Qué debe pasar: Boca debería ganar sus dos partidos restantes y esperar caídas de River o Talleres en sus respectivos encuentros.

La liberación de plazas por títulos locales: el fútbol argentino tiene seis cupos para la Libertadores, distribuidos de la siguiente manera: tres para campeones de la Liga Profesional, Copa Argentina y Copa de la Liga (Estudiantes), tres por tabla anual: los mejores posicionados sin títulos. Con Racing ya clasificado por la Copa Sudamericana, el cupo extra podría beneficiar a Boca si otros equipos campeones liberan sus posiciones. Qué necesita Boca: que Racing gane la Liga Profesional o que Vélez (siendo campeón de la Copa Argentina) no se clasifique por tabla. Y evitar que Estudiantes o Central Córdoba lo superen en la tabla anual.

Los ojos de Boca están puestos en que Vélez no gane la Liga y sí la Copa Argentina.

En resumen, para evitar el repechaje (en el cual Boca deberá arrancar en febrero y que de no avanzar a fase 3 no jugaría ni siquiera Sudamericana) los ojos tendrán que estar puestos en que Vélez no gane la Liga y sí la Copa Argentina. El repechaje como última alternativa: si Boca termina en la quinta o sexta posición, deberá jugar la Fase 2 de la Copa Libertadores, comenzando el torneo en febrero y enfrentando una serie de partidos eliminatorios antes de acceder a la fase de grupos.