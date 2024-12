El picante cruce entre Lautaro Martínez y Yerry Mina: ¿facturas pendientes de Argentina-Colombia?

El Inter de Milán goleó este sábado 3-0 al Cagliari por la fecha 18 de la Serie A, la última del año hasta que comience la segunda vuelta en 2025. Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu de penal fueron los autores de los tantos, todos en el segundo tiempo, que le permitieron a los dirigidos por Simone Inzaghi finalizar el 2024 de la mejor manera posible, a un solo punto del primer puesto y con un partido menos que los demás.

El Toro tuvo un esperado y necesarísimo reencuentro con el gol, ya que no marcaba desde el 19 de noviembre con la Selección argentina ante Perú por Eliminatorias, y con la camiseta nerazzurra no lo hacía desde el 3 de noviembre, acumulando unos 8 encuentros de sequía con su club. Sin embargo, no fue este el único episodio destacado que protagonizó il capitano.

El cruce entre Lautaro Martínez y Yerry Mina

Sobre el cierre del primer tiempo, con el marcador aún 0-0, el goleador argentino recibió un empujón en el área por el que cayó al piso y por el que inmediatamente reclamó penal. Enseguida se le fue al humo un viejo conocido: Yerry Mina. El defensor colombiano lo agarró fuertemente de la camiseta y ambos quedaron así cara a cara en un momento de tensión que duró unos segundos, hasta que el bahiense se lo sacó de encima y luego intervinieron sus compañeros.

Si bien el central cafetero se caracteriza por tener un carácter confrontativo con los jugadores rivales, pareciera haberle quedado un encono especial con los argentinos luego de la recordada semifinal de la Copa América 2021 entre Colombia y la Scaloneta. En aquella oportunidad, tras un disputado y áspero partido, su nombre quedó marcado por el penal que le atajó Dibu Martínez, el "mirá que te como" previo, y el "bailá ahora" de Lionel Messi posterior.

El de Lautaro Martínez fue uno más en la lista de encontronazos que tuvo luego de aquel partido Yerry Mina con futbolistas de la Scaloneta cada vez que se los enfrentó con sus respectivos clubes. Uno de los más recientes y recordados se dio este mismo 2024 (aunque en la temporada pasada) cuando Cagliari cayó 4-0 ante la Roma. Allí se cruzó de manera similar con Leandro Paredes y Paulo Dybala. Aparentemente, no volverá a haber paz entre él y los argentinos.