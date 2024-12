El desahogo de Pep Guariola tras volver al triunfo con Manchester City: "No es..."

Este domingo, comenzó una nueva jornada de la Premier League. En el marco de la 19° fecha del torneo inglés, considerado por muchos como una de las más competetitivas del mundo, el Manchester City de Pep Guardiola volvió a sonreir. Luego de cinco partidos sin sumar de a tres, logró vencer al Leicester City por 2-0 en condición de visitante.

Este es el segundo triunfo de los Citizens en sus últimas 13 presentaciones: las anteriores fueron ocho derrotas y tres empates. Luego de haber vueldo a la senda de la victoria, el director técnico español graficó sus sensaciones luego de imponerse gracias a los goles de Sávio y Erling Haaland.

El DT habló tras la victoria en condición de visitante.

Para comenzar, ante los micrófonos, Pep Guardiola dejó clara su postura: “No es una alegría, es un alivio en este momento. Parece que hemos hecho cosas increíbles durante muchos años y ahora no somos capaces de ganar partidos. Es un bálsamo, pero tenemos que mejorar”.

"No tenemos suficiente energía para aguantar los 90 minutos de nuestro partido. Pero espero que este resultado nos ayude en el nuevo año a recuperarnos un poco de nuestros malos momentos, básicamente los resultados y la recobrar a los jugadores lesionados...", sumó el DT del Manchester City.

Para finalizar Guardiola, que este domingo llegó a los 500 partidos con el club inglés, sentenció: "No me lo esperaba cuando aterricé en este país, y lo que hemos hecho, muchas cosas que quedarán en mis recuerdos para siempre... Y quizá ese periodo, ese mes y medio, dos meses, nos haga darnos cuenta de lo bonito que fue y ojalá podamos volver, quizá no siendo lo que éramos, pero más cerca que ahora...".