Cristiano destrozó a la liga francesa y hubo picante respuesta oficial ¡basada en Messi!

Cristiano Ronaldo fue condecorado este viernes en los Globe Soccer Awards como el mejor jugador del fútbol árabe y como el máximo goleador de todos los tiempos. A lo largo de la gala, cuando le tocó hablar ya fuera en el escenario o en las distintas entrevistas que le hicieron, no dejó bomba por tirar. Entre otras cosas, hizo muy duras críticas al Balón de Oro, al que consideró un premio injusto, y también destrozó al Manchester United por sus manejos en los últimos años. Y además, generó una gran polémica cuando menospreció a la Ligue 1 de Francia.

"He sido muy criticado en la decisión de irme a jugar a Arabia", comenzó a expresar el delantero del Al-Nassr. Tras esto, lanzó su primera munición pesada: "La de Arabia Saudita fácilmente es mejor que la liga francesa. No lo dije porque juego ahí, es porque lo pienso. Ellos deberían ir a jugar allí para que vean, correr con 38 o 40 grados y que jueguen para comprobarlo", apuntó.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre la Ligue 1

"Es mi opinión, no me importa lo que digan. En Francia es solo PSG, lo siento. Nadie compite contra ellos. Tiene buenos jugadores, es el club con más dinero, es un hecho. No entiendo por qué la gente se sorprende tanto", sentenció a continuación respecto torneo en el que, casualmente, jugó Lionel Messi entre 2021 y 2023. Fue tal el impacto que tuvieron las declaraciones del Bicho en redes sociales y medios de todo el mundo, que hasta el mismo campeonato francés respondió a través de sus plataformas digitales y usó al mismísimo Leo como base de la réplica.

La primera respuesta de la Ligue 1 a Cristiano Ronaldo. (Foto: captura @Ligue1_ESP)

En una primera instancia, el mismo viernes luego de los dichos de Ronaldo, la cuenta de X (ex Twitter) en español de la Ligue 1 volvió a compartir un posteo sobre la Pulga durante su etapa en París acerca de cuando describió al torneo galo como "mucho más físico" y "duro" que LaLiga de España. El mismo fue acompañada de una leyenda que reza "la opinión del mejor jugador de todos los tiempos". De hecho, la publicación original, fechada en enero, también había sido en respuesta a declaraciones similares del astro portugués. Pero el plato fuerte vendría un día después.

El contrataque definitivo de la Ligue 1 a Cristiano Ronaldo. (Foto: captura @Ligue1_ESP)

Este sábado, a 24 horas de los dichos de CR7, la misma cuenta redobló el contrataque con un segundo posteo. El mismo consistió en una foto del crack rosarino con la camiseta de la Selección argentina durante Qatar 2022, con el balón de oro del torneo en una de sus manos y con la otra acariciando la Copa del Mundo, trofeo que Cristiano nunca pudo levantar pese a ser su máximo deseo. "Leo Messi jugando con 38 grados", remató la Ligue 1.