Racing reveló el motivo por el que no irá por Sebastián Villa pese al interés de Costas

El colombiano Sebastián Villa, exjugador de Boca, regresó al fútbol argentino en 2024 tras meses turbulentos a raíz de la causa judicial que lo involucra y se destacó con la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza. Tanto fue así que empezó a sonar como posible refuerzo en clubes de renombre, y ahora ha recibido un elogio de nada menos que Gustavo Costas, DT de Racing: “(A Villa) me gustaría tenerlo. Está en la carpeta…”.

Sin embargo, días después, desde la dirigencia de Racing descartaron la posibilidad de que el extremo de Independiente Rivadavia llegue al club. Según informó el Diario Olé, Villa no será fichado por la Academia debido a las causas judiciales que pesan sobre él. “Desde lo deportivo no hay discusión, pero la dirección deportiva analiza mucho más que eso y no entra en los planes del club”, le contaron desde la institución al medio deportivo.

Villa no irá a Racing a pesar del interés de Costas. (Foto: Archivo)

Villa está cumpliendo una pena de dos años y tres meses de prisión condicional por violencia de género contra Daniela Cortés. Además, enfrenta una acusación por abuso sexual con acceso carnal. Este último caso no resultó en sentencia debido a un acuerdo económico fuera de los tribunales entre las partes. Sin embargo, tanto el juez como la fiscal rechazaron dicho acuerdo, y la decisión final dependerá de la Cámara, que determinará si el juicio continuará o si se dará por finalizado.

De esta forma, la prioridad de Racing será retener a otros colombianos como Juan Fernando Quintero y Roger Martínez, y no ir por el de Independiente Rivadavia, que tiene contrato hasta 2026. Además de la llegada de un extremo, Costas también solicitó un lateral por la izquierda para que sea primer recambio de Gabriel Rojas, así como un volante central con juego para sustituir a Agustín Almendra.

Costas pidió refuerzos para la Libertadores 2025

Por su parte, Independiente Rivadavia recibió ofertas de Talleres de Córdoba y de Independiente Medellín, de Colombia, por el extremo colombiano. Sin embargo, Villa pretende continuar en la Lepra, a menos que se le presente una oportunidad de salto sustancial. Por eso, tanto él como el club desestimarían una oferta por parte del conjunto cordobés. El colombiano anotó 4 goles y dio 6 asistencias este semestre, siendo clave para que el club mendocino completara una buena campaña, con 38 puntos, a 13 de Vélez, el campeón de la Liga Profesional.