Año a año, las mejores bromas del Día de los Inocentes en el mundo del deporte

Más de un fanático del deporte ha recibido un susto algún 28 de diciembre, en que se celebra el Día de los Santos Inocentes y en el que las redes sociales y los medios aprovechan para dar fake news que revolucionan el mundo. Del “Lionel Messi se retira del fútbol”, de Crónica, a las tapas de Olé que paralizaron a los hinchas de River.

“Saviola a River” - 2000

La tapa de Olé el 28 de diciembre del 2000 frenó algunos corazones de hinchas de River. “Saviola a Boca”, tituló el diario, que además aseguró que Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto habían sido transferidos al Napoli de Italia. Gastón Mazzacane, expiloto de Fórmula 1, y el exbasquetbolista Pepe Sánchez también fueron protagonistas de otras fake news en aquella edición.

Atlético de Madrid, campeón de Champions

El Aleti del Cholo Simeone perdió las finales de la UEFA Champions League en 2014 y 2016, ambas ante el Real Madrid. El 28 de diciembre de 2018, las redes le propinaron a los colchoneros una "broma" no tan agradable: una foto editada del capitán Gavi levantando el trofeo, secundado por Radamel Falcao, Koke y otras figuras del equipo.

“Boca ganó la Copa Libertadores 2018”

Tampoco se habrán reído los hinchas de Boca cuando, el 28 de diciembre de 2019, Twitter se llenó de noticias falsas que aseguraban que el TAS había fallado en favor del Xeneize y que le habían otorgado el título de la Copa Libertadores 2019, en cuya final, en Madrid, River había ganado 3-1.

ULTIMO MOMENTO. Luego de un año de espera, el TAS decidió darle por ganada la copa Libertadores 2018 a Boca sumando una estrella más a sis vitrinas.... #DiaDeLosInocentes — RIVER PLATE uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@LaBaandaCARP) December 28, 2019

Preservativos veganos como sponsor

El Club Baloncesto Miraflores de la liga española de básquet fue muy creativo en 2021. Organizaron una falsa presentación de un nuevo sponsor y las víctimas de la broma fueron el entrenador Joan Peñarroya y el jugador Miquel Salvó, que no aguantaron la risa al oír que la marca VEGCON, de preservativos veganos y sin gluten, se convertiría en patrocinadora del equipo.

Vinícius, a préstamo al Albacete

En diciembre de 2018 Vinícius Jr. no había ganado el premio The Best y no era sino una promesa del Real Madrid, por lo que un traspaso falso podría haber sido más creíble que hoy en día. Un diario español llamado La Tribuna de Albacete aprovechó entonces para dedicarle una página al brasileño y anunciar que pasaría a préstamo al humilde equipo de la localidad: “Vinícius llega cedido al Alba”.

"Talleres no jugará la Supercopa"

El año pasado, la T debía enfrentar a River por la Supercopa Internacional, pero un canal oficial del club en WhatsApp alarmó a todos sus hinchas con un mensaje que generó varios enojos antes de ser declarado falso: “Desde la mesa directiva se avisa que Talleres no disputará la final de la Supercopa Internacional por medidas tomadas en el fútbol Argentino”.

“River pierde los puntos del Superclásico”

Otra tapa de Olé que no fue placentera para los hinchas millonarios. “River pierde los puntos del Superclásico”, tituló el diario el 28 de diciembre de 1999, por una supuesta ilegítima inclusión del colombiano Mario Yepes en el equipo. Carlos Bilardo, César Luis Menotti, Marcelo Bielsa y el árbitro Javier Castrilli tampoco pudieron evadir las bromas. Leyenda

Ronaldo al Rayo Vallecano

En línea con los traspasos falsos, el año pasado, una cuenta cercana a la oficial del Rayo Vallecano anunció que Cristiano Ronaldo recalaría en Vallecas tras su paso por el fútbol árabe. “Bombazo en Vallecas. Cristiano Ronaldo jugará cedido en el Rayo Vallecano hasta final de temporada. La falta de gol ha llevado al Rayo a dar todo por su fichaje. Faltan cerrar los flecos con el Al-Nassr”.

uD83DuDCA3uD83DuDCA3 BOMBAZO en Vallecas uD83DuDCA3uD83DuDCA3



uD83DuDD25 Cristiano Ronaldo jugará cedido en el Rayo Vallecano hasta final de temporada



uD83DuDD14 La falta de gol ha llevado al Rayo a dar todo por su fichaje



uD83DuDCB0 Faltan cerrar los flecos con el Al-Nassrhttps://t.co/MEAo5FNwO5 — Unión Rayo (@UnionRayo) December 27, 2023

Gareth Bale jugará la Ryder Cup

Siempre le interesó el golf y hoy, retirado, lo practica. Por eso, Jornada Perfecta realmente hizo dudar a muchos en 2019 cuando anunció que Gareth Bale jugaría la Copa Ryder, un prestigioso torneo de golf, que no descansaría en el verano y que el entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane se había enojado por ello.

uD83DuDCA3 ¡¡BOMBAZO!! uD83DuDCA3



uD83DuDEA8 Bale no descansará en verano para jugar la Ryder Cup



uD83DuDE31 Se filtra la reacción de Zidanehttps://t.co/Zh5ew8M6A4 — JORNADA PERFECTA (@JornadaPerfecta) December 28, 2019

Messi se retira del fútbol

El que no anduvo con pequeñeces fue el diario Crónica, que el 28 de diciembre de 2023 anunció lo que nadie quiere oír. “Bomba mundial: Lionel Messi anunció que se retira del fútbol”, tituló, antes de brindarles tranquilidad a sus lectores y escribir, más tarde: “FELIZ DÍA DE LOS INOCENTES!!!!!! ¡Tenemos Leo para rato!”.