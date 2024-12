La polémica frase de Gary Medel para describir a Fernando Gago: "Era un poco..."

Tras el muy mal 2024 que dejaron atrás, en Boca Juniors están enfocados en realizar una buena pretemporada y un buen mercado de pases para mejorar su imagen de cara al 2025. Ya hay muchos nombres en carpeta pensando en armar un buen plantel, pero también será necesario hacer una importante limpieza de jugadores que no estuvieron a la altura a lo largo del año, y uno de ellos es Gary Medel.

El volante chileno llegó en junio como refuerzo de "jerarquía", pero sus rendimientos estuvieron muy lejos de cumplir con lo que se esperaba de él. Con algo más de protagonismo durante la etapa de Diego Martínez, perdió definitivamente su lugar con la llegada de Fernando Gago y estuvo borrado en el tramo final del campeonato. De hecho, se fue de vacaciones antes del último partido frente a Independiente. Por lo tanto, se espera que, a pesar de que tiene contrato hasta diciembre del año próximo, rescinda más temprano que tarde. En ese sentido, el Pitbull ya tendría un próximo destino futbolístico: la Universidad Católica de Chile, club donde se formó y jugó los primeros cuatro años de su carrera.

Medel está con un pie afuera de Boca. (Foto: Archivo)

Waldo Ponce, excompañero de Medel en la selección de Chile durante el Mundial de Sudáfrica 2010, reveló detalles de una conversación que tuvo con el Pitbull, en la que el mediocampista chileno utilizó una polémica frase para describir a Gago: “Yo le dije que me parecía un hombre raro y él me confirmó eso, que ‘era un poco raro’. Me dijo que le dieron permiso para que se fuera a Europa antes de que terminara el campeonato”.

Respecto al futuro de Medel en el equipo argentino, Ponce sentenció: “Todavía tiene que solucionar el asunto con Boca”. Esto se debe a que Gago no lo ve como una pieza fundamental en su sistema de juego, y la pretemporada comenzará el próximo jueves, con la mira puesta en el inicio de la Copa de la Liga y la fase preliminar de la Copa Libertadores, que arrancará a finales de febrero.

Gago ya planifica la pretemporada de Boca. (Foto: Archivo)

Por otra parte, en las últimas semanas, el entrenador de la Universidad Católica, Tiago Nunes, se refirió a la posibilidad de incorporar a Medel: “Me han preguntado varias veces por los jugadores históricos de Chile. Medel se merece todo el respeto por su trayectoria. Para mí sería un honor poder trabajar con él diariamente, pero siempre hay que tener en cuenta su contrato con Boca”.

Desde su regreso a la Ribera, el chileno disputó 11 encuentros (9 por Liga Profesional y 2 por Sudamericana), 7 de ellos como titular, y estuvo otros 5 en el banco sin sumar minutos. No convirtió goles ni dio asistencias, pero recibió 6 tarjetas amarillas, una de ellas incluso siendo suplente sin haber ingresado al campo. Su último partido fue el 20 de noviembre ante Unión de Santa Fe y su última convocatoria fue 3 días después, el 23, frente a Huracán.