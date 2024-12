Godoy Cruz confirmó a Ernesto Pedernera como DT: así fue el anuncio

Fumata blanca, habemus DT: Ernesto Pedernera 2025. Si bien su continuidad era un secreto a voces, Godoy Cruz hizo oficial el anuncio a través de sus redes sociales y el ex DT de la Reserva tombina afrontará nada más y nada menos que un año cargado de desafíos, con la triple competencia (Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana), además del enorme acontecimiento que significará la vuelta al estadio Feliciano Gambarte.

"Comienza un nuevo sueño, en un camino marcado por el liderazgo y la pertenencia... ¡Vamos por grandes desafíos, Ernesto Pedernera!, posteó Godoy Cruz en sus redes sociales junto a un video en el que el entrenador se expresa en una entrevista.

Más adelante, el exjugador de Chacarita Juniors y Luján explica lo que representa el Expreso en su vida, tanto a nivel personal como profesional: "Me ha dado el sostén de mi familia y, a pesar de que yo no jugué en Godoy Cruz, después de tantos años como entrenador, el club me ha dado un sentido de pertenencia que me han ido dando los chicos que llevan más tiempo y que nos enseñaron cómo es el club. Godoy Cruz me da la posibilidad de trabajar tranquilo y al final me hizo crecer como persona. Es imposible no quererlo".

"Soy más mendocino que argentino. Mi tierra es mi tierra, mi club es mi club y lo hacemos sentir en cada lugar. El que viene de afuera se tiene que adaptar a lo que pretendemos de Mendoza, en el club, que es un familia y estamos acá por eso. Tenemos un gran semillero, mucha capacidad y esto es Godoy Cruz", agrega Pedernera, antes de que el video concluya con una frase motivadora: "Liderazgo y pertenencia. Bienvenido, Ernesto a este sueño de Primera e Internacional".

Ya con Ernesto Pedernera a la cabeza ¿y con refuerzos?, los primeros días de enero Godoy Cruz cruzará la Cordillera de Los Andes para disputar en Chile un triangular amistoso denominado Copa de Verano 2025. El 11 de enero, el Tomba enfrentará a Universidad de Chile, mientras que el 14 hará lo propio frente a Coquimbo Unido.

¿Qué pasará ahora con el armado del plantel? Sin Pier Barrios (pasó al Melgar de Perú), Martín Luciano (volvió a Newell’s) y Lucio Falasco (retornó a Aldosivi), Pedernera avisó hace unos días que su deseo es mantener la columna vertebral del equipo, algo que no será para nada sencillo, ya que sabe que habrá bajas. “Me gustaría sostener a Petroli, Rasmussen, el Indio (Fernández), Poggi, Abrego, Salomón Rodríguez, a los extremos (Altamira, Andino)”, dijo hace unos días en Dos de Punta.

Comienza una nueva etapa en el Tomba. Y si bien hace unos meses se especulaba con la posibilidad de sumar un entrenador de mayor experiencia (se mencionó a Diego Dabove) para afrontar los compromisos que se avecinan, una vez más la dirigencia encabezada por Chapini y Mansur se juega una patriada apostando por un entrenador joven y de la casa.