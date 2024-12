Fue la figura del campeón, se va libre ¡y Riquelme lo llamó para llevarlo a Boca!

El 2024 de Boca Juniors fue realmente olvidable si se tiene en cuenta su historia, presupuesto y aspiraciones. No solamente no levantó ninguna copa, sino que no pudo ser protagonista ni pelear en ninguno de los frentes que le tocó competir. Todo lo contrario sucedió con Vélez Sarsfield, que fue el mejor equipo de toda la Primera División, se quedó con el título de la Liga Profesional y fue subcampeón de la Copa de la Liga, la Copa Argentina (en la que eliminó a los de la Ribera) y el Trofeo de Campeones.

A pesar de todo, en Liniers terminaron el año con un sabor agridulce. En parte quedó la bronca por la tres finales perdidas y el hecho de que casi peligra el campeonato de liga tras ir punteros casi todo el torneo. Por otro, recientemente se fue el DT, Gustavo Quinteros, que emigrará a Brasil para dirigir a Gremio. Y para redondear esta catarata de malas noticias, este viernes se confirmó la salida de una de sus principales figuras: Claudio Aquino.

Aquino anunció su salida de Vélez mediante un posteo en su cuenta de Instagram. (Foto: claudioaquino22)

El volante surgido de las inferiores de Ferro Carril Oeste (el clásico rival, nada menos), no renovará contrato y quedará libre a partir de enero. El jugador lo anunció en su cuenta de Instagram, en la que escribió un sentido mensaje de despedida, en el que recordó las distintas situaciones y contextos que le tocaron vivir en el club y le agradeció a lo hinchas y a la institución por el apoyo.

Habiendo sido una de las piezas más destacadas del equipo a lo largo del año, ya habría recibido propuestas de algunos equipos de Brasil y también de Colo-Colo de Chile. El Xeneize, que ya se había mostrado interesado en el mediocampista de 33 años en el mercado de pases de invierno, vuelve a la carga y, según informó el periodista Hugo Balassone en Radio La Red, el mismísimo Juan Román Riquelme se habría comunicado con él para tentarlo.

Aquino llegó a Vélez a mediados de 2023, año en el que estuvieron muy cerca del descenso y se salvaron recién en las últimas fechas del campeonato. En el año y medio que vistió la camiseta fortinera, jugó un total de 64 partidos en los que convirtió 17 goles. Anteriormente defendió los colores de Ferro, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente, Fluminense, Belgrano, Unión, Guaraní y Cerro Porteño. ¿Será Boca su próximo destino?

El mensaje de despedida de Aquino a Vélez

Me toco venir en un momento difícil y con mucho esfuerzo evitamos el descenso. A mitad de año elegí quedarme y nos propusimos llevar a Vélez a lo mas alto, estoy orgulloso de haber formado parte de este plantel que con coraje se sobrepuso a todo y pudo ser Campeón.

Hoy me toca despedirme, me voy en paz y con la tranquilidad de haber dejado todo. Gracias a todos los que estuvieron a nuestro lado bancando en los momentos difíciles, dirigentes, cuerpo técnico, utileros, staff en general. Gracias a la familia fortinera que con mucho esfuerzo nos acompañó a todos lados. Feliz de haber sido campeón con esta gran institución, gracias de corazón. Gracias Vélez.