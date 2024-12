Cristiano Ronaldo liquidó al Balón de Oro y dijo quién es el mejor futbolista del mundo sin dudar: "En mi opinión merecía..."

Este viernes se entregaron en Dubai, Emiratos Árabes, los Globe Soccer Awards 2024, uno de los premios futbolísticos de mayor repercusión, que aún no son tienen el mismo prestigio que los que entregan France Football o la FIFA, pero que en los últimos años vienen ganando popularidad. Durante la ceremonia, dos de los grandes protagonistas fueron Cristiano Ronaldo y Vinícius Jr.

El brasileño fue condecorado como el mejor futbolista del año, el segundo honor de estas características que recibe tras el The Best que le otorgaron 10 días atrás, y también como el mejor delantero. El portugués, por su parte, ganó el premio al goleador histórico de todos los tiempos, y aprovechó la oportunidad para felicitar al crack del Real Madrid y criticar a la organización del Balón de Oro, el único galardón que no le entregaron esta temporada.

Las declaraciones de Ronaldo sobre Vinícius y el Balón de Oro

"Vini hizo un trabajo fantástico y en mi opinión merecía ganar el Balón de Oro. En mi opinión fue injusto, lo digo delante de todos. Se lo dieron a Rodri, él también se lo merecía, pero creo que se lo deberían haber dado a Vini porque ganó la Champions y marcó un gol en la final", apuntó el Bicho en el escenario, ganándose el aplauso de muchos de los presentes.

Ronaldo ganó el premio al goleador histórico de todos los tiempos. (Foto: Globe Soccer Awards)

"Cuando lo mereces, se lo debes dar a quien lo merece. Estas galas siempre hacen lo mismo, por eso amo al Globe Soccer Awards. Sigan haciendo esta gala porque entregan un premio honesto y es muy bueno", sentenció CR7, marcando su clara preferencia por los premios que lo tienen a él como máximo ganador por sobre los otros, en los que Lionel Messi es el jugador más galardonado.

Vinícius ganó el premio al mejor jugador del año. (Foto: Globe Soccer Awards)

En la misma sintonía, Vinícius agradeció las palabras de Ronaldo y le dedicó también su propio elogio: "Cristiano es mi ídolo junto con Neymar. Ganar el premio a mejor jugador de la temporada con mis dos ídolos aquí es un honor. Si Cristiano lo dice, me lo creo", declaró el brasileño.