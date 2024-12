El lamento de Néstor Lorenzo a 6 meses de la final entre Colombia y Argentina: "Los jugadores estaban..."

Este 2024, la Selección argentina de Lionel Scaloni sumó un nuevo título, el cuarto de este exitosísimo ciclo que comenzó a mediados de 2018. El pasado 14 de julio venció 1-0 a la dura Colombia de Néstor Lorenzo en la final de la Copa América gracias a un gol agónico de Lautaro Martínez en tiempo extra. Fue el decimosexto campeonato sudamericano que levantó la Albiceleste, mientras que del otro lado se quedaron en las puertas de levantar su segundo trofeo.

El conjunto Cafetero había llegado en gran manera al partido definitivo, arrastrando un largo invicto de 28 encuentros y superando ampliamente a casi todos los rivales que había enfrentado hasta esa instancia. De todos modos, y por más que la incomodó en varias oportunidades, no logró redondear el torneo con una consagración ante la Scaloneta. Luego tendría su revancha en las Eliminatorias, pero no sería lo mismo.

El recuerdo de Lorenzo de la final de la Copa América

A casi 6 meses de aquel día, Lorenzo recordó cómo fue esa final: "Vi que nos costó físicamente al final, sobre todo en el alargue. Los jugadores que salieron estaban acalambrados. Jugamos seis partidos en 20 días y Argentina lo hizo en 24. Esos cuatro días son mucho en un proceso de ese tipo. Además ellos jugaron la semifinal un día antes. Fuimos a buscar el partido, a ser protagonistas y a ganarlo, pero sabíamos que el partido largo no nos convenía", recordó en diálogo con Juan Pablo Vasky para Clank Media.

En ese sentido, hizo hincapié también en cómo afectaron al equipo los incidentes previos en la entrada del estadio que retrasaron el comienzo: "Todo lo que pasó al inicio del partido también influyó, porque hicimos tres entradas en calor. Eso sumado a la carga que arrastrábamos. Había jugadores de altísimo nivel físico que estaban acalambrados al final del partido. Ya después se comete un error defensivo, pero pasa también por la lucidez que se tiene a cinco minutos de acabar el partido", concluyó al respecto.

El golazo de Lautaro Martínez para el título de Argentina

Por otro lado, hizo un balance de lo que fue el 2024 de Colombia: "Fue un año muy intenso, de muchas emociones. Llegamos a lo más alto de América y terminamos con los resultados un poco en deuda. Creo que merecimos un poco más, pero el fútbol nos mostró esa cara que no nos gusta de trabajar y no sumar. Miro todo y lo miro como proceso, no solamente por el 2024. Desde que asumimos, todo fue en crecimiento y se sumaron cosas al juego del equipo. Eso nos va a dar regularidad y protagonismo", sentenció Lorenzo.