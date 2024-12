El firme pedido de Guardiola para el 2025 tras un nuevo traspié con Manchester City: "Tenemos que..."

Manchester City sigue sin levantar cabeza en ningún frente. Este jueves, en el marco del Boxing Day, igualó 1-1 como local ante Everton por la fecha 18 de la Premier League. En un duelo que comenzó ganando y se lo empataron en poco tiempo, tuvo una oportunidad de oro para quedarse con los 3 puntos desde los 12 pasos, pero Haaland no pudo aprovecharla y Pickford contuvo el remate.

De este modo, los Citizens acumulan 5 partidos sin triunfos y solo suman uno en los últimos 13 compromisos disputados entre todas las competencias, con 3 empates y nada menos que 9 derrotas. Este pésimo momento que atraviesan desde fines de octubre los dejó muy rezagados en la Premier League, 7° a 14 unidades del líder Liverpool, eliminados de la Copa de la Liga y muy comprometidos con la clasificación a playoffs en la Champions League.

El descargo de Guardiola tras el empate del City

"Somos positivos y tenemos energía. Antes ganábamos cada pocos días, todas las semanas. Ahora la situación es completamente opuesta y tenemos que hacer lo mismo. Será en el próximo", comentó Pep Guardiola tras este nuevo traspié. "Por supuesto que estoy decepcionado por el esfuerzo que hemos hecho, por las cosas que no pudimos hacer. Lo aceptamos, es la vida. No esperábamos no ganar tantos partidos, pero, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir", agregó a continuación.

El Manchester City viene fuertemente afectado por las lesiones. Por esta razón, en el último tiempo vienen sin jugar Rodri, Ederson, Rúben Dias, John Stones, Oscar Bobb, Matheus Nunes y Nathan Aké. Este último disputó 85 minutos esta jornada, pero abandonó el campo con molestias. El DT entiende que todas estas bajas son el principal motivo de esta profunda crisis de resultados y que deberán trabajar en fortalecer el plantel para volver a ser el equipo arrasador que supieron ser hasta hace algunos pocos meses.

"Tenemos que fichar jugadores, seguro. Estamos teniendo problemas en la defensa y en el centro del campo, así que tenemos que fichar. Pero aunque diga esto, no sé qué va a pasar. El mercado de pases de invierno no es fácil y todo el mundo lo sabe. Incluso nuestros jugadores están al tanto de nuestra situación y de lo que tenemos que hacer", advirtió en ese sentido Guardiola.