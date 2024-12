Al Loco Gatti le preguntaron quién debe ser el arquero de Boca y no dudó: “Yo voy con…”

Con 549 partidos disputados, 417 de ellos de carácter oficial, y seis títulos sobre sus vitrinas, Hugo Orlando Gatti es palabra autorizada a la hora de hablar sobre la vida del mundo Boca. El exarquero, que tiene más de un récord en su haber, se refirió al puesto que conoce de memoria.

En la entrevista que le brindó al diario La Nación el Loco, de 80 años, habló de todo. Entre los temas que tocó, resalta su opinión sobre la gestión de Juan Román Riquelme y, fundamentalmente, su postura con respecto a quién debería ser el dueño de los tres palos del equipo de Fernando Gago.

El Loco no dudó a la hora de elegir quién debería ser el arquero titular de Boca.

Para comenzar Gatti, que no tiene pelos en la lengua a la hora de soltar una crítica, manifestó: "Riquelme sabe mucho de fútbol. A mí me tapó la boca. No hay que enfrentarse a él porque perdés. Tiene poco vocabulario, pero te liquida con velocidad mental. Es rápido como cuando jugaba".

Sobre quién debe ser el arquero titular de Boca, luego de todo el debate que se generó en el último tiempo, aseguró: "Yo sigo con Chiquito Romero que pasó un mal momento y ahora hasta está más flaco. El pibe Brey puede tener condiciones, pero hoy está asustado, lo veo inseguro".

"El gran problema de los técnicos es que de arqueros no saben nada y no tienen la virtud de preguntarles a otros arqueros. Por ejemplo, en este caso de Boca podrían preguntarle a Navarro Montoya u otro que sepa para ver qué piensa él", sentenció Hugo Gatti, un ídolo del pueblo Xeneize.