¿A lo Dibu? La alocada táctica del arquero del Everton para atajarle el penal a Haaland

Pep Guardiola vive el peor momento de su carrera como entrenador. El español, que estuvo en el ojo de la tormenta debido a ciertas acciones tanto dentro como fuera del campo en las últimas semanas, atraviesa una racha muy negativa al mando del Manchester City: de los últimos 13 partidos, perdió 9. Este jueves, en el Boxing Day, los Ciudadanos empataron 1-1 ante el Everton en el Etihad Stadium, sumando su sexto partido consecutivo sin victorias.

En el comienzo del segundo tiempo, el cuadro local tuvo la oportunidad de volverse a poner en ventaja desde el punto penal, pero Jordan Pickford le adivinó las intenciones a Erling Haaland y le contuvo el disparo. Sin embargo, fue curiosa la táctica empleada por el arquero de la selección de Inglaterra para atajarle el penal al segundo máximo goleador de la Premier League. ¿A lo Dibu Martínez?

Pickford le atajó el penal a Haaland

El arquero de los Toffees, quien tenía anotada en su botella de agua la efectividad de los jugadores del equipo comandado por Pep Guardiola, hizo varias expresiones faciales mientras aguardaba que el ex Borussia Dortmund ejecutara el penal. La estrategia del exfutbolista del Sunderland fue bastante alocada, pero resultó efectiva, ya que le atajó el penal al noruego y alargó el sufrimiento del Manchester City y de su delantero, quien lleva tres partidos consecutivos sin anotar en la Premier League.

La temporada no ha llegado a la mitad, pero con esta proyección actual parece difícil ver al Manchester City peleando en los tres frentes que le quedan: Premier League, Champions y FA Cup. En el torneo local se encuentra en el 5º puesto, en zona de Europa League y a nueve puntos del Liverpool. En el máximo certamen europeo, con el nuevo formato, se ubica en el puesto 22, fuera de los primeros ocho que van directos a octavos, y en camino a los dieciseisavos, que juegan del 9º al 24º, a falta de dos jornadas para el final de la fase (jugará ante el PSG y Brujas). Por último, en la Copa de Inglaterra, recién jugará en enero la tercera ronda ante el Salford.

Por su parte, Guardiola fue muy autocrítico sobre el presente que atraviesa el cuadro ciudadano: "Soy el jefe, soy el entrenador. Yo tengo que encontrar una solución y soy el que no la encuentra. No soy lo suficientemente bueno, es algo tan simple como eso. No lo estoy haciendo bien. Esa es la verdad. Pero bueno, es fútbol y hay que seguir adelante".