"Pese a todo lo que se pueda decir, estoy muy agradecido de que Sampaoli me llevó al Mundial 2018"

El Mundial de Rusia 2018 fue fatídico para la Selección argentina, por los problemas internos que atravesó el plantel y por la temprana eliminación del equipo en octavos de final ante Francia. Sin embargo, una pieza de aquel plantel se distanció de casi todos sus compañeros y le mostró gratitud al entrenador Jorge Sampaoli.

“A pesar de lo que todo el mundo puede decir sobre lo que pasó, jugar un Mundial es único. Van 23 de millones de jugadores, y yo estuve ahí. Yo lo disfruté, para mí fue único”, explicó Eduardo “Toto” Salvio, hoy jugador de Lanús, en un Líbero vs. para TyC Sports.

“Yo estoy agradecido que él (Sampaoli) me llevó al Mundial. Faltando seis meses él iba a Portugal, me daba charlas, me mostraba videos. Siempre me tuvo en cuenta. Después podemos debatir que las cosas se podrían haber manejado diferente”, amplió el Toto, a diferencia de lo que alguna vez dijeron los referentes de ese equipo, como Marcos Rojo, Ángel Di María, entre otros.

Salvio, que entonces brillaba en Benfica, jugó dos partidos en ese Mundial, ante Islandia en el debut (1-1) y en la derrota 3-0 ante Croacia. Lo hizo como carrilero derecho en una línea de 5, aunque se sintiera más cómodo de delantero.

Sin embargo, el futbolista de 34 años insiste en cuánto valoró la oportunidad: “Yo creo que por mis características de juego y más en ese momento era un jugador que tranquilamente te podía hacer toda la banda. Si me das a elegir a mí, obviamente prefiero jugar de extremo por derecha. Yo me quedo con que pude ir a un Mundial, compartí más de un mes con jugadores de primer nivel, eso no me lo saca nadie", concluyó.