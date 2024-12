A 2 años del Mundial de Qatar, la creadora del video más viral de los festejos reveló el detrás de escena

El domingo 18 de diciembre de 2022, Argentina se consagraba campeona del Mundial de Qatar y se bordaba la tan ansiada tercera estrella arriba del escudo, la cual se hizo esperar 36 años. Millones de personas inundaron las calles del país para festejar la consagración, en la que fue quizá la mayor movilización popular de toda la historia en suelo argentino.

Las imágenes de ese día, y también las del martes 20, cuando volvió la Selección, dieron vuelta el mundo y generaron un gran impacto por la masividad de la celebración. Pero, entre los distintos archivos que se viralizaron, se destacó uno que retrató, en plena Avenida Corrientes camino al Obelisco, el momento exacto en que Gonzalo Montiel pateó el último penal y la reacción de la gente al saberse campeona.

El festejo viral en el obelisco tras ganar el Mundial de Qatar

El grito de gol ensordecedor que se escuchó de los edificios, los hinchas que salieron de sus casas a la calle y las personas, muchas de ellas desconocidas entre sí, que comenzaban a abrazarse unas con otras: toda esta secuencia quedó registrada en un video que filmó y publicó Daiana Martínez. La ciclista, a dos años de ese momento, recordó todo lo que vivió: "Todavía no puedo creer que grabé algo que me va a quedar a mí y que le va a quedar a todos", comenzó a relatar.

El relato de Daiana, la ciclista que filmó el video

"Tenía planes de encontrarme con mis amigos para ver la final, pero me plantaron", reveló. "Para qué me iba a quedar en mi casa cuando podía estar en pleno Obelisco viendo la situación. Sabía que había gente que lo estaba viviendo, sufriendo, disfrutando. Era mi oportunidad de andar en bicicleta por Corrientes en contramano, y me propuse filmar", explicó entonces.

El posteo original en su cuenta de Instagram tiene más de 10 mil likes y millones de reproducciones, además de que se viralizó en todas las redes sociales, convirtiéndose en una de los más populares de aquel día. "Yo subí el video como tanta gente más hace lo mismo, a ver qué pasaba. Lo que quería era que se viera la emoción y transmitirla", confesó Daiana, quien logró mejor que nadie retratar la alegría de todo un pueblo.