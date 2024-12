La fuerte respuesta de Gustavo Costas sobre Juanfer Quintero y el interés de River

Juan Fernando Quintero fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes pilares del Racing campeón de la Copa Sudamericana. No solamente por sus goles ante Corinthians en la semifinal de vuelta, sino que por el trabajo realizado a lo largo de la temporada, donde se metió en el corazón de los hinchas. Como consecuencia de su gran nivel, y del retorno de Marcelo Gallardo a Núñez, en River se ilusionan con poder repatriarlo.

“Nos tenemos un cariño y respeto mutuo. Lo quiero y es un futbolista que me despierta emoción observar. Es el tipo de jugadores a mí me gusta. Es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar”, fueron las palabras que le dedicó Marcelo Gallardo a Juanfer Quintero luego del triunfo de Racing por 1-0 sobre River en la última fecha de la Liga Profesional.

La respuesta de Costas sobre el futuro de Quintero

El mediocampista expresó en más de una ocasión su devoción por el Muñeco y esto abriría la puerta a un nuevo ciclo del colombiano en Núñez. Además de los rumores que hablan de un posible regreso a River, producto de su enorme relación con Gallardo, al mediocampista también lo tienen en la mira instituciones como Millonarios, América de Cali e Independiente Medellín.

Sin embargo, Gustavo Costas, entrenador de Racing y quien pelea para que el colombiano siga en la Academia, le dio un duro golpe a la ilusión del Millonario de repatriar al exmediocampista de River durante el mercado de pases. Gabriel Anello, conductor de Super Mitre Deportivo, le preguntó a Costas si entendería que Juanfer le diga que quiere volver al Millonario y el DT respondió tajante: "A River no va a ir. No, a River no va a ir...”, sin mencionar el motivo por el cual no llegará al club de Núñez. Luego añadió: "Hay jugadores que no tienen mucha plata y vos no lo podés retener porque no sabés cómo es el fútbol. Vos no sabés si va a jugar en otro equipo, si va a salir campeón, si va a jugar al 100% al igual que esta temporada, si se va a lesionar".

Quien desee hacerse con los servicios de Juanfer Quintero en su equipo deberá negociar con Racing, que en la mitad de 2023 adquirió su pase por 3.600.000 dólares. El futbolista, que tiene contrato con la institución de Avellaneda hasta diciembre de 2025, aún no dio pistas sobre su futuro, pero es posible que en los próximos días se tome una decisión debido a la cercanía de la pretemporada.

Además, otro factor a considerar es la complicada situación personal que el jugador ha venido enfrentando durante los últimos meses, lo que lo llevó a viajar a Colombia de manera inesperada en varias ocasiones. Por esta razón, también se ha considerado la opción de un retorno al fútbol colombiano.