Brian Fernández anunció que abandona Coquimbo Unido a solo 13 días de firmar: el motivo

Brian Fernández, quien el pasado 9 de diciembre fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Coquimbo Unido de Chile, sorprendió al anunciar que no seguirá en la institución a 13 días de haber estampado su firma. A través de un video, que fue publicado por la cuenta oficial del club, reveló los motivos.

Para comenzar, ante la cámara, el exjugador de Almirante Brown manifestó: “Quería comunicar que hoy me quedaré en Argentina. Es medio loco, pero es la realidad, y lo que necesito más que nunca es estar cerca de mi familia. Es lo que realmente tengo ganas de hacer”.

El descargo de Brian Fernández

“Le doy las gracias y estoy muy feliz de poder decírselo, porque sinceramente antes no lo hacía, pero hoy puedo dar la cara y decirlo. Tengo que dar un paso al costado para estar bien conmigo mismo y crecer en mi vida personal", sumó el futbolista quien, a lo largo de su carrera, sufrió diferentes problemas de adicción que lo marginaron de las canchas.

Para finalizar con su relato Fernández, se despidió de Coquimbo Unido: "Estoy agradecido al equipo por haberme contratado y confiar en mí, pero he tomado la decisión de no regresar. Quiero agradecerle al presidente y a su equipo, al profe y a los jugadores, que en estos 10 días de trabajo me brindaron lo mejor”.

Por su parte el Pirata, también le dedicó unas palabras al argentino en sus redes sociales: ""Fernández indicó que, en estas fechas especiales, comprendió que para su evolución personal debía volver a refugiarse en su núcleo familiar, a pesar de todo el cariño y cuidados que Coquimbo Unido le ofreció en su estadía en el puerto. ¡Mucha Fuerza y Coraje, Brian!".