Una figura del fútbol brasileño reveló un contacto de River: "Me llamó gente del cuerpo técnico"

Rodrigo Garro llegó a las filas de Corinthians en el mes de enero del corriente 2024. Luego de irse del país como una de las figuras de la Liga Profesional, en Brasil fue de menor a mayor y terminó mostrando un nivel superlativo. Como consecuencia, fue votado como el mejor mediocampista del año en el Brasileirao.

En las últimas horas, el hombre de 26 años brindó una entrevista con el diario deportivo Olé en la que habló de todo. Además de hacer un repaso de lo vivido, el oriundo de La Pampa fue consultado sobre el rumor que hablaba de un supuesto interés de River en poder contratarlo.

Garro, que fue de menor a mayor, fue una de las figuras del Timao (Foto: Corinthians).

Ante la pregunta, Rodrigo Garro no dudó en responder: "La verdad es que sí, no puedo negarlo. Tuve contacto con la gente de River, pero mi cabeza estaba en Corinthians que estaba en una situación difícil. No era adecuado salir por la situación en la que estaba el club".

"Mi representante recibió el llamado de la gente de River cuando estaba Demichelis. Crucé una llamada con gente del cuerpo técnico, pero solo eso", sentenció el hombre de Corinthians, quien con diez asistencias fue el que más pase gol brindó a lo largo del Brasileirao 2024.

Para finalizar, Garro se refirió a la importancia de la legada de Ramón Díaz a Corinthians: "La llegada de Ramón fue muy importante por la inyección anímica que nos dio. El grupo estaba muy golpeado porque estuvimos 24 fechas en zona de descenso. No podíamos salir a la calle, estamos hablando de un club que tiene 30 millones de hinchas y juega con 48.000 personas todos los partidos. En la Copa era más fácil porque seguíamos pasando de fase. La llegada de Ramón fue un clic, empezamos a ver las cosas de otra manera. Memphis (Depay) también revolucionó el equipo. Se formó un grupo increíble".