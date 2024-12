Un periodista prometió que si Colapinto no corría en Red Bull en 2025 rompía su celular... ¡y cumplió!

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 conmovió y mucho a la Argentina y despertó fanatismos en todos sus grados. E hizo, en algunos casos, que se realizaran promesas muy curiosas. Algo de eso le sucedió a Martín Ponte, periodista de automovilismo, que destruyó su celular al enterarse que Colapinto dejará el Gran Circo.

El 1 de noviembre de este año, cuando Colapinto se lucía en el Williams, pero su futuro aún era una gran duda, Martín Ponte prometió en Carburando Radio que si el argentino no continuaba en la Fórmula 1 en 2025 como piloto de Red Bull, en el asiento que dejara Checo Pérez, tiraría su celular al agua. Aunque con matices, ahora demostró que las promesas se cumplen.

Mirá el video

“Para no tirar el celular al río y contaminar, me toca agarrarlo a martillazos”, se justificó en un video que subió a su cuenta de X, en el que les mostraba a sus seguidores toda su impotencia a raíz de la noticia de que Colapinto no seguirá en F1. “Ocho millones de dólares había que poner”, se lamentaba a la par de los martillazos.

“Veinte palos pedía Williams. Veinte palos pedía (James, jefe del equipo) Vowles. Doce palos ofreció Red Bull. Ocho millones de dólares la diferencia, María (Catarineu, mánager del argentino). Ocho millones de dólares la diferencia”, era el reproche de Ponte, que cada vez golpeaba más fuerte su teléfono.

Las negociaciones entre Red Bull y Williams no llegaron a buen puerto y finalmente Liam Lawson, de Racing Bulls, tomó el lugar que dejó Checo Pérez y estará en Red Bull junto a Max Verstappen. Colapinto, a pesar del deseo de todos los argentinos, seguirá en Williams un año más. Pero como piloto de reserva, detrás de Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.