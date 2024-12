Un exingeniero de la F1 explicó por qué Williams es mejor opción que Red Bull para Colapinto

Es un hecho que Franco Colapinto no seguirá en la Fórmula 1 en 2025, pero eso no hizo que cesaran las opiniones a su alrededor o que se dejara de hablar de su futuro. Una pregunta que se hacen muchos argentinos es cómo afectará a su carrera el hecho de quedarse en Williams y no pasar a una “potencia” de la máxima categoría del automovilismo.

Sergio Rinland, ingeniero que trabajó en la Fórmula 1 entre 1983 y 2001 y que sigue teniendo vínculo con la categoría desde su empresa, dio su mirada al respecto en un diálogo con el periodista Diego Durruty. Rinland aseguró que será positivo para Colapinto quedarse en Williams y explicó los motivos.

“Cuando se hablaba mucho de que Colapinto podía ir a Red Bull, yo dije "mmm.. yo no iría a Red Bull. Me quedaría donde estoy"”, expresó Rinland. “Williams es un equipo que está en subida y Red Bull es un equipo que va a venir en bajada. Esa es mi predicción por todos los movimientos y la complejidad que hacen un equipo de Fórmula 1. El año que viene no les va a ser tan fácil”, completó.

Es cierto que el 2024 de Red Bull no fue tan bueno como el año anterior, en el que ganaron el Campeonato de Constructores, y que parecen haber alcanzado ya su pico. Los últimos puntajes de los de Milton Keynes, una vez finalizada la temporada, fueron los siguientes: 319 puntos en 2020, 585.5 en 2021, 759 en 2022, 860 en 2023 y 589 en un 2024 considerablemente peor, en el que tuvieron problemas en los monoplazas que no eran habituales.

Red Bull, además, perdió a su ingeniero estrella Adrian Newey, una leyenda de la Fórmula 1 que trabajó durante más de tres décadas en la categoría, pero que dejó Red Bull luego de 19 años para pasar a Aston Martin. Son algunas cosas que parecen avalar la teoría de Sergio Rinland, quien además sostuvo: “A partir del 2026, van a tener su propio motor, que es un signo de interrogación…”. ¿Quedarse en Williams será un gran acierto para Colapinto?